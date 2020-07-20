Хочется ещё и стратегического видения

Во Владивостоке в первые дни сентября проходил Восточный экономический форум. И хотя форумы – это площадки для заключения договоров, президент Владимир Путин анонсировал там несколько решений, которые связаны с тем, как власти видят будущее региона. Решения не стратегические, но все же. И они лучше чем ничего, меньше, чем надо – если говорить не о точечных улучшениях, а об общей стратегии развития Дальнего Востока.

Не буду придираться к тому, что правильнее было бы презентовать эти решения на заседании Госсовета, или Совбеза, или комиссии по развитию Дальнего Востока, а уж потом их объявить на форуме. Бог с ней, с правильностью. Вопрос в другом. То, что нам объявили (и Северный морской путь расширять, и реновацию сибирских городов провести, и почтовые отделения в отдалённых сёлах отремонтировать, почту туда беспилотниками доставлять, и местное авиасообщение наладить, да ещё по льготной цене, и т. д. – намерения безусловно достойные и очень правильные. Но всё это частные моменты.

Это как если бы мы показали красивый кант, а фуражку для него собирались бы приобрести потом. Мне не хватило разговора о стратегических вещах: например, готовится строительство такого-то завода на Дальнем Востоке, будут нужны столько-то рабочих мест, подписан вот такой контракт… Я ждал чего-то такого, если честно.

Но, увы, до сих пор нет концепции, которая бы отвечала на вопрос – что будет в регионе завтра, послезавтра и дальше. Возможно, она и существует в мозгах чиновников, но мы о ней ничего не знаем. Я не видел ни одного документа, где было бы чётко написано: что и в какие сроки власти намерены тут делать.

Насколько я понимаю, было два видения, как развивать Дальний Восток? Самый первый полпред тут – Виктор Ишаев – считал, что привлекать иностранный капитал слишком опасно. Следующий и все после него, наоборот, уверены, что только это может поднять регион (не исключено, что поэтому и занимали данный пост). А это вопрос принципиальный.

Так что же мы строим? Дальний Восток очень богат, но чтобы взять эти богатства, надо вложить много средств. Так будет их вкладывать государство, или оно будет ждать частных инвесторов? Вопросов много. Отдельный – по Курилам, которые объявили зоной вне налогов. Это хорошо, но как будет разыграна политическая составляющая, до сих пор неясно.

Понятно, что правительство хочет, чтобы люди не уезжали отсюда. Но ведь тогда в первую очередь надо говорить о создании рабочих мест. И не просто мест, а высокооплачиваемых. Только в этом случае люди будут не уезжать оттуда, наоборот – приезжать. Тогда, возможно, и субсидии на авиабилеты не потребуются…

Но с этим сложно – пока мы видим один: объединили механически Артём и Владивосток, типа – вот вам город-миллионник. И ничего ни во Владивостоке, ни в Артёме не изменилось.

Повторю, очень правильные и хорошие инициативы озвучил президент – и авиасообщение нам нужно, и почта, и реновация, и уж тем более Северный морской путь. Только хочется ещё и стратегического видения.