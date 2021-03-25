Столичный регион сегодня и завтра ждет прохладная и ветреная погода с дождями
В столице и Московской области в субботу будет влажно и прохладно, атмосферное давление низкое
В Москве 4 сентября, столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла, по области синоптики прогнозируют 8-13 градусов. Пройдут кратковременные дожди.
Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Ветер подует с запада, со скоростью 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – примерно 70%.
По прогнозам Гидрометцентра, в воскресенье, 5 сентября, в столице будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки и 10-12 градусов тепла. Скорость ветра составит 6-11 м/c.