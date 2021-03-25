В Москве 4 сентября, столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла, по области синоптики прогнозируют 8-13 градусов. Пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Ветер подует с запада, со скоростью 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – примерно 70%.

По прогнозам Гидрометцентра, в воскресенье, 5 сентября, в столице будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки и 10-12 градусов тепла. Скорость ветра составит 6-11 м/c.