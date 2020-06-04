Участники битвы за Москву во времена Великой отечественной войны и ветераны самой ВОВ получат от администрации города по 20 тысяч рублей в честь годовщины декабрьского контрнаступления. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего выплату получат 1100 проживающих в Москве, сообщает глава городской администрации. Также власти выдадут им памятные нагрудные знаки «80 лет Битвы за Москву».