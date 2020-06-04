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Собянин раздаст ветеранам ВОВ по 20 тысяч. Путин давал лишь по 10

Мэрия Москвы выделит ветеранам по 20 тысяч в честь годовщины контрнаступления под Москвой

Фото: мэрия Москвы

Сергей Собянин посещает ветерана ВОВ

Участники битвы за Москву во времена Великой отечественной войны и ветераны самой ВОВ получат от администрации города по 20 тысяч рублей в честь годовщины декабрьского контрнаступления. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего выплату получат 1100 проживающих в Москве, сообщает глава городской администрации. Также власти выдадут им памятные нагрудные знаки «80 лет Битвы за Москву».

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Напомним, что к 9 мая в этом году Владимир Путин распорядился поздравить ветеранов Великой Отечественной войны лишь 10 тысячами рублей. Хотя дата в этот раз была не круглая — 86 годовщина победы. Для сравнения: в честь той же даты в Казахстане ветеранам платили по 175 тысяч рублей, а в Узбекистане — по 86 тысяч рублей. В 2020 году, когда праздновалось 75-летие победы, российские ветераны получили лишь по 75 тысяч рублей, а труженики тыла — лишь по 50 тысяч.

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