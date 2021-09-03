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Главное к субботе: подозрительные беженцы, Apple отменила слежку, Байден рассекретил 11 сентября

Apple отложил слежку, преступники среди афганских беженцев, миграция из регионов, поправки в житие. Главное к утру субботы

Фото: Global Look Press

30% молодежи после школы уезжают в Центральную Россию и остаются там жить. Это «абсолютно колоссальный поток» миграции, считает глава центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

«Проблема именно сломать вот этот стереотип о том, что нужно бежать», — передает его слова ТАСС.

Под давлением общественности Apple решила отложить запуск системы, которая должна была сканировать iCloud пользователей в поисках детской порнографии. Как говорится в заявлении компании, которое распространил AppleInsider, это делается на основании «отзывов клиентов, правозащитников, исследователей и других лиц». Система отправится на дальнейшую доработку.

Организаторы митинга в поддержку свободу прессы и СМИ-«иностранных агентов» подали три иска против столичной мэрии, которая отказалась согласовывать их мероприятие, сославшись на ковид. В профсоюзе журналистов и работников СМИ уверены, что никаких оснований запрещать акцию у властей нет, передает РБК.

Протоиерей Владислав Цыпин, входящий в состав синодальной комиссии РПЦ по канонизации, заявил, что в житие митрополита Филиппа можно внести правки, если версия Владимира Путина о том, что Малюта Скуратов не убивал его окажется достоверной. «Разумеется, жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию», — пояснил священнослужитель РИА Новости.

Президент США Джо Байден поручил Минюсту рассекретить документы о теракте 11 сентября 2001 года. В этом году будет 20-летие катастрофы. Вся информация должна быть опубликована в течение следующих шести месяцев: «Мы никогда не должны забывать непреходящую боль семей и близких 2977 ни в чем не повинных людей, которые были убиты во время самого ужасного террористического нападения на Америку в нашей истории», — сказал Байден. В документе также отмечается, что нельзя сохранять информацию секретной, если общественный интерес к ней превышает возможный ущерб нацбезопасности.

Международная организация гражданской авиации представит в ноябре доклад о принудительной посадке самолета Ryanair, в ходе которого режим Александра Лукашенко задержал блогера Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. Доклад будет подготовлен на базе ООН, причем промежуточные итоги появятся уже в ближайшие несколько недель.

В Южно-Сахалинске контрактник избил остановивших его служащих военной полиции, которые предъявили ему претензию о нарушении ношения формы, пишет «Горно-Алтайск.Инфо». На него возбудили дело по статье 318 УК РФ о насилии в отношении представителей власти. Родные солдата считают, что он «правильно им сдачи дал», потому что коменданты якобы оскорбляли и всячески подначивали его.

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в эфире национального телевидения, что вопрос урегулирования конфликта на Донбассе будет обсуждаться с участием США.

«Мы надеемся, что в ближайшие месяцы состоится ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности. США уже материализуют свое видение роли в урегулировании этого конфликта», — пояснила она, допустив, что США не считают свою роль в этом процессе «ключевой».

Ростовский областной суд отменил решение об аресте Бэллы Набисян, которая выложила в сеть фото кандидата от «Яблока» с наклейкой «Умного голосования». У женщины есть трехлетний ребенок, и ростовский суд не имел права лишать её свободы. Наказание заменено штрафом в две тысячи рублей. Её по-прежнему считают виновной в пропаганде экстремистской символики. Отметим, что Фонда борьбы с коррупцией был признан «иноагентом» и запрещенной в России экстремистской организацией — это влечет автоматическое признание экстремистской той символики, которая была внесена в уставные документы организации. «Умное голосование» появилось намного позже основания ФБК.

Несмотря на выход ряда блокбастеров, кинотеатры за лето 2021 года заработали на 39% меньше, чем в доковидном 2019 году, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование «Бюллетеня кинопрокатчика».

Страны Запада в очередной раз обращают внимание на угрозу со стороны отдельных афганцев, эвакуированных из страны. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что в ФРГ из Кабула прибыли не менее 20 преступников. Некоторые из них, по данным СМИ, находятся в списке террористов. Они воспользовались хаосом в аэропорту Кабула, чтобы проникнуть в Германию:

«Некоторые из них полностью подделали документы от 'а' до 'я'. И ни у кого уже не было полного контроля над ситуацией», — приводит Deutsche Welle слова министра.

Из 30 тысяч вывезенных из Афганистана американцами не менее сотни подозреваются спецслужбами США в связях с «Талибаном» (признан террористическим и запрещен). Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC. Дополнительная проверка будет проведена в отношении трети всех мигрантов.

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