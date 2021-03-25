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"Собираю чемодан и еду открывать чебуречную": в сети обсудили особую налоговую зону на Курилах

Россияне считают, что пока эта история выглядит как-то мутно

Фото: Global Look Press

Владимир Путин продолжает делать громкие заявления на Дальнем Востоке. На этот раз он объявил о создании «беспрецедентного налогового режима для бизнеса» на Курильских островах.

По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.

«Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекульутра и переработка», - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.

В сети пока не разделяют позитив президента по этому решению.

«Филиалы московских фирм на Курилах. Скоро», - прогнозирует москвич.

«Какие компании на островах? Пока будут что-то строить, их или приливом смоет, или тайфуном унесет. Очередные институты по отмыванию бабла», - предполагает россиянин.

«Ключевое - воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах...» - считает, что кошка зарыта в этой фразе житель Дальнего Востока.

«Все, собираю чемодан и еду чебуречную на Курилах открывать!» - стартовал житель Брянска.

«А мне вот другое интересно. Путин получит 10 тысяч как пенсионер или 15 тысяч как верховный главнокомандующий? Или 25 за две ставки?» - неожиданно завершается дискуссия ироничным и одновременно риторическим вопросом.
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