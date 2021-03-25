"Собираю чемодан и еду открывать чебуречную": в сети обсудили особую налоговую зону на Курилах
Россияне считают, что пока эта история выглядит как-то мутно
Владимир Путин продолжает делать громкие заявления на Дальнем Востоке. На этот раз он объявил о создании «беспрецедентного налогового режима для бизнеса» на Курильских островах.
По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.
«Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекульутра и переработка», - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.
В сети пока не разделяют позитив президента по этому решению.
«Филиалы московских фирм на Курилах. Скоро», - прогнозирует москвич.
«Какие компании на островах? Пока будут что-то строить, их или приливом смоет, или тайфуном унесет. Очередные институты по отмыванию бабла», - предполагает россиянин.
«Ключевое - воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах...» - считает, что кошка зарыта в этой фразе житель Дальнего Востока.
«Все, собираю чемодан и еду чебуречную на Курилах открывать!» - стартовал житель Брянска.
«А мне вот другое интересно. Путин получит 10 тысяч как пенсионер или 15 тысяч как верховный главнокомандующий? Или 25 за две ставки?» - неожиданно завершается дискуссия ироничным и одновременно риторическим вопросом.
Теги: #Путин, #Япония и Курилы
Рубрика: Общество