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Россияне в этом году начали скупать зимнюю одежду уже с августа

Больше всего из зимней одежды спрос вырос на ботинки, куртки и сапоги

Фото: Global Look Press

В августе этого года эксперты зафиксировали резкий рост спроса на шубы и другую зимнюю одежду по всей России практически в два раза. Об этом сообщили в Авито.ру. 

Как говорится в исследовании, спрос на зимние ботинки вырос в 2,3 раза, а продавать на сайте их стали на 10% больше, при этом цена осталась неизменной и составила в среднем 1 800 рублей. Зимние куртки стали покупать в 2,2 раза чаще в сравнении с прошлым месяцем. Предложение на сайте выросло на 7%, а средняя стоимость составила 1 700 рублей. Зимними сапогами стали интересоваться на 90% чаще, а количество объявлений увеличилось на 10%. Средняя цена на них составила в среднем 1 500 рублей. 

Спрос на дубленки вырос на 75%, а предложение увеличилось на 5%. Стоимость меховых изделий составила в среднем 4 000 рублей.

Россиян также заинтересовали шубы – их стали покупать на 53% чаще. Количество объявлений на сайте увеличилось на 7%, их средняя стоимость составила в среднем 10 000 рублей. 

Высокий спрос коснулся и осенней одежды. Наиболее востребованным оказался главный тренд осени – пальто. Ими стали интересоваться в 2,5 раза чаще, средняя цена составила в среднем 1 500 рублей. 

На втором месте – не менее популярные парки. С прошлого месяца спрос на них вырос в 2,3 раза, а предложение на сайте в целом по России увеличилось на 11%. Для желающих приобрести теплую обновку данная вещь обойдется в среднем в 2 000 рублей.

Третье место в списке осенней одежды заняли кожаные куртки – ими стали интересоваться в 2,2 раза чаще. Количество объявлений увеличилось на 10%, а средняя цена выросла на 4% и составила 2 900 рублей.

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