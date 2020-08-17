Россиян предупредили о штрафе за хранение заготовок на зиму в подвале домов

Хранить законсервированные на зиму продукты разрешается только в официально оформленных индивидуальных кладовых, за нарушение этого правила грозит штраф в две-три тысячи рублей. Об этом РИА новости рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Как напомнил юрист, с 1 января 2021 года в силу вступили новые поправки о мерах противопожарной безопасности, в которых говорится о запрете хранения вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

По его словам, поправки вводят прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Причем это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений.

«За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей», – отметил Паюшин.

Паюшин уточнил, что предписание получает управляющая компания, но ей правонарушение обойдется уже от шести до 15 тысяч рублей, поэтому им выгоднее найти виновного жителя.

«Жильцы домов часто используют под личные цели места общего пользования, а это жестко регламентируется законом. Поэтому не стоит путать их с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность», – добавил он.