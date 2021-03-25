Россиянам заблокировали доступ к еще шести VPN-сервисам, их работу признали незаконной. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду», – рассказали в ведомстве.

Как отмечается, в черный список внесли сервисы Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.

Ранее ведомство заблокировало работу сервиса VyprVPN и Opera VPN.

Как отмечается, блокировки связаны с отказом сервисов подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и не ограничении пользователям доступа к включенным в ее базу запрещенным в России сайтам.

В Роскомнадзоре заверили, что для исключения нарушения работы программного обеспечения и приложений, не нарушающих российское законодательство и использующих VPN-сервисы в технологических целях, были сформированы «белые списки» для предотвращения их блокировки.