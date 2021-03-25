«Сбербанк» понизил минимальный возраст участия в ипотеке до 18 лет.

Эксперты отмечают противоречивость этого решения: с одной стороны, «Сбербанк» явно делает ставку на молодую аудиторию – с другой стороны, молодых людей в этом возрасте нельзя назвать самыми надёжными заёмщиками.

У них ещё нет кредитной истории, на основании которой можно оценить риски выдачи кредита, им могут понадобиться поручители и созаёмщики в лице, вероятно, собственных родителей – и вообще не всегда ясно, осознаёт ли человек в таком возрасте свою кредитную ответственность перед банком и перед другими людьми.

В силу этих факторов некоторым специалистам в кредитной сфере представляется, что заявок на получение кредита в таком возрасте будет мало. Однако, есть и более оптимистичное мнение.

- Я думаю, ничего страшного в этом решении нет, «Сбербанк» будет индивидуально отбирать заёмщиков, – высказал в разговоре с Sobeserdnik.ru своё мнение экономист, бывший министр экономики России Андрей Нечаев – Есть много людей, которые уже работают в этом возрасте, в том числе, учатся и работают, какие-то стабильные доходы у них есть. Никакой проблемы я в этом не вижу.

- Это разумное решение привлечь молодую аудиторию к рынку ипотеки?

- Они заинтересованы в более широком круге заёмщиков и пошли по пути, что называется, физического расширения, снижения возраста.

- Если взять ипотеку в 18, у заёмщика больше шансов отдать её, не состарившись. Это всё-таки намекает на то, что ипотека у нас неподъёмная?

- Ну, у нас любые ставки сильно отличаются от развитых стран. У нас и инфляция больше. Нужны достаточно существенные меры по снижению инфляции и, соответственно, снижению процентной ставки.

Здесь ещё банки помимо своей маржи закладывают и свой риск, потому что много ненадёжных заёмщиков: уровень доходов населения стагнирует, с поправкой на инфляцию. Поэтому доля невозврата за последнее время существенно выросла – не в части ипотеки, это как раз наиболее надёжный с точки зрения банка кредит, – но, в целом, стагнирующий уровень жизни приводит к тому, что заёмщики становятся ненадёжными. Это закладывает дополнительные риски в те проценты, которые заёмщики берут.

- Молодые люди уже с такого нежного возраста готовы брать ипотеку?

- Всё-таки они выросли уже в рыночной экономике, понимают экономические реалии. Если для меня слово «ипотека» в 18 лет было малопонятно, то сейчас все понимают, о чём идёт речь.

- Смежная новость: в выступлении на Восточном экономическом форуме глава Минтруда Антон Котяков заявил о поднятии материнского капитала – за первого ребёнка семья теперь может получить более 503 тысяч рублей, за второго – более 665 тысяч. При этом индексация будет проводиться до 2024 года.

- Это хорошая новость. Нашу страну в ближайшее время ждут достаточно серьёзные демографические проблемы. Поэтому любые меры по повышению рождаемости можно только приветствовать.

Дальше нужно расширить возможности использования материнского капитала: зачастую люди вынуждены идти на нарушения, а то и преступления, чтобы обналичить материнский капитал. Это связано с тем, что перечень направлений, в которых можно его использовать, достаточно узкий, его нужно расширить. Возвращаясь к первому вопросу – сейчас, насколько я понимаю, покупка жилья входит в перечень возможностей использования материнского капитала.