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"Азбука Вкуса" использует бумажные крышки вместо пластиковых. Они вдвое дороже

Новые крышки из формованной целлюлозы будут стоить дороже, зато разлагаются за три месяца и пригодны к переработке

Фото: Global Look Press

Кафетерии сети магазинов «Азбука Вкуса» полностью переходят на более экологичные бумажные крышки для горячих напитков. Сейчас на рынке в основном применяются пластиковые крышки из-за их дешевизны, но «Азбука» обещает, что на конечной стоимости напитков это не скажется.

Все 157 кафетериев сети теперь будут использовать сделанные из формованной целлюлозы крышки производства компании «Поликап», пишет издание Inc. Всего оборот горячих напитков с крышками в «Азбуке Вкуса» составляет порядка 500 тысяч чашек в месяц, или шесть миллионов в год. Сообщается, что новые крышки пригодны для переработки и разлагаются в течение трех месяцев.

Как пишет издание, средняя стоимость пластиковых крышек составляет 1,5-2,5 рубля, в то время как бумажные почти вдвое дороже - 3-3,5 рубля. В сети кофеен Cofix пояснили, что так как они работают в нижнем ценовом сегменте, для них критична стоимость упаковки и заменить пластиковые крышки на бумажные без подъема цены напитков они не могут. В X5 Retail Group (включает сети «Пятерочка», «Перекресток» и др.) утверждают, что те бумажные крышки, которые они тестировали, не удовлетворяют их требованиям.

Теги: #экология

Рубрика: Общество

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