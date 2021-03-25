Заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих заявила, что центр планирует перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» после «ЭпиВакКороны», так как новую вакцину легче производить, но для потребителя она ничем не отличается.

Минздрав России в конце августа зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».

«Ее делали для того, чтобы перейти на неё после «ЭпиВакКороны», это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. «ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается», - сказала Непомнящих.

Но в соцсетях Непомнящих напомнили, что по неофициальной информации «ЭпиВакКорона» не дает антител.

«Непомнящих, наверное, не помнит, что «ЭпиВакКорона» не даёт никаких антител и никакой защиты от коронавируса... Зачем же ещё одну пустышку «ЭпиВакКорону-Н» выпускать? Для того, чтобы распилить государственные деньги?» - не понимает читатель.

«Зачем потратили госденьги на переделку низкоэффективной вакцины? Чтобы упростить производство, вместо улучшения эффективности? На работе у меня целый отдел решил и привился «Эпиваком» пару месяцев назад, на данный момент семь из восьми переболели ковидом, двое тяжело...» - рассказывает свою историю россиянка.

«ЭпиВакКорона» не пошла, решили провести ребрендинг. Тоже что-то подобное слышал, что от нее толку нет», - написал москвич.

«Это вообще, что происходит? Непонятно, что сделали, а теперь это нечто переделали, спасибо, что сообщили о том, что тоже самое. Бог с этими деньгами, они осмысленно намереваются убить людей», - возмущен читатель.

«Лучше бы новое медоборудование и спецов в районные больницы направили, чем ерундой занимаются», - призывает пенсионер.

«Точно, а еще лучше бы качественные лекарственные препараты научились делать», - поддержал его студент.