В США могут наладить производство вакцины "Спутник V"

Фармацевтические компании из Соединенных Штатов ведут переговоры о том, чтобы наладить на территории своей страны производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Впрочем, применяться на территории США этот препарат не будет, его хотят выпускать здесь для экспорта в третьи страны, где он пользуется популярностью. Об этом рассказал глава Торговой палаты США в России Алексис Родзянко.

«Накануне мы провели встречу с представителями Российского фонда прямых инвестиций. Их проект «Спутник V» получает все большее признание на международном уровне. Есть даже такой момент, что они рассчитывают начать производство вакцины в государствах, которые не признают этот препарат, для экспорта в третьи страны», - объяснил Родзянко на полях Восточного экономического форума.

А на вопрос журналистов о том, ведутся ли переговоры с американскими компаниями на предмет возможного производства «Спутник V» в США, Родзянко коротко ответил: «В том числе».

Примечательно, что вакцина «Спутник V», ставшая первым в мире препаратом для выработки иммунитета к коронавирусной инфекции и профилактики COVID-19, создавалась на основе тщательно изученной платформы вектора аденовируса человека. Ее разработкой занимались специалисты НИЦЭМ им. Гамалеи. А схема вакцинации с использованием этого препарата предполагает введение двух его компонентов с временным промежутком в три недели. Спустя 21 день после введения второго компонента вакцины человек считается защищенным от вирусной угрозы.

По состоянию на данный момент, российский «Спутник V» официально зарегистрирован в 70 странах мира, общее население которых составляет порядка четырех миллиардов человек. Проще говоря, доступ к препарату имеет примерно половина населения планеты.