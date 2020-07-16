Сестра Алины Кабаевой ушла с должности судьи в Татарстане

Лейсан Кабаева, которая приходится троюродной сестрой известной гимнастке Алине Кабаевой, ушла с должности судьи Альметьевского городского суда Республики Татарстан. Ее фамилии нет на сайте суда, обратил внимание "Собеседник".

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ, который вызвал большой резонанс в СМИ. В документе говорилось о наделении полномочиями судьи Лейсан Маратовны Кабаевой на шестилетний срок полномочий. По закону уже в начале 2022 года ее кандидатуру должна была рассматривать региональная квалификационная коллегия судей - именно она может рекомендовать главе государства продлить полномочия служителя Фемиды. Однако документы от Лейсан Кабаевой так и не поступили - более того, ее фамилия исчезла с сайта Альметьевского городского суда Республики Татарстан.

Как стало известно "Собеседнику", несколько лет назад Кабаева написала заявление об уходе в отставку по собственному желанию. И ККС Республики Татарстан прекратила ее полномочия.

Согласно данным судебной статистики, Кабаева за время работы вынесла около 300 определений и постановлений. Среди прочего, она довольно строго относилась к любым проявлениям домашнего и психологического насилия. Так, в декабре 2017 года Кабаева оставила в силе приговор мирового судьи, которая дала 8 месяцев колонии строгого режима мужчине, неоднократно угрожавшему убийством своей девушке. Столь же сурово она относилась к тяжким преступлениям, связанным с торговлей наркотиками. Например, в декабре 2017 года она дала 7,5 лет колонии мигранту, который работал наркокурьером. По словам мужчины, с ним на связь вышло лицо под ником «Маргарет Тэтчер» и объяснило, что необходимо будет распространять курительные смеси через закладки, при этом оплата шла как 100 рублей за одну закладку.

Также Кабаева рассмотрела большое число дел о кражах, но в случае отсутствия рецидива старалась выносить наказания, не связанные с лишением свободы.

Из открытых источников следует, что Лейсан Кабаева родилась в Казани в 1979 году. С 1997 по 2000 годы Лейсан Кабаева работала в должности секретаря коллегии Верховного суда Республики Татарстан, секретаря судебной коллегии ВС РТ, с 2000 по 2001 годы в должности секретаря судебного заседания Приволжского районного суда Казани. Затем прошла путь от ведущего специалиста до помощника судьи. В 2016 году Путин назначил ее судьей горсуда.

В интервью изданию "Реальное время" после своего назначения Кабаева подтвердила, что приходится сестрой Алине, но троюродной.

— Наши отцы — двоюродные братья. С отцом моей тезки я общалась, когда он в Казани жил, - говорила судья.

У Алины Кабаевой есть родная сестра, которую тоже зовут Лейсан. Она нечасто появляется на публике. Известно, что Лейсан замужем, и у нее есть ребенок. Согласно данным ЕГРЮЛ, Кабаева является учредителем и гендиректором агентства недвижимости "Резерв-М". Компания перешла к ней от АО «Финансовые Системы», аффилированного с семьей министра промышленности Дениса Мантурова и сыном главы госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.