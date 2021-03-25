Вчера, в 22:06

"Прикрыл страх перед санкциями отмазками": в сети не поверили ответу главы ВТБ о Крыме

Россияне говорят, что если бы он был честен, то ВТБ не было бы ни в Москве, ни в Сочи

Фото: Агентство "Москва"

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что крупнейшим российским банкам нет необходимости сейчас работать в Крыму - РНКБ и банк «Россия» полностью покрывают потребности населения и бизнеса в банковских услугах.

«Вы знаете, сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают... И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия» абсолютно. Там было, конечно, резкое падение кредитования после 2014 года... Сейчас оно восстанавливается, в принципе больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», - сказал Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

«Но это абсолютно тема, она такая иногда ура-патриотами поднимается, но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские», - добавил глава ВТБ.

Прямо скажем, соцсети ответ Костина не удовлетворил.

«Это не банкам нет нужды работать в Крыму, это банкиры не желают лишиться обедов в Лондоне за счёт вкладчиков!» - отметил читатель.

«Костин, наверное, не слушал речей Путина и Лаврова о том, что «крымский вопрос навсегда закрыт», - уточняет россиянин.

«Крупнейшим российским банкам нет нужды работать и в Сочи, что же они не уходят? Элементарный страх перед санкциями США, прикрывают нелепыми отмазками», - считает житель Краснодарского края.
«А мне кажется ВТБ по такой логике и в Москве делать нечего. Здесь явно с банковскими услугами все хорошо. Может ВТБ свернуть свою деятельность в Москве? А вообще, это все - ТАКОЙ ПОЗОР!» - уверен житель столицы.

«Скажите честно - не хотим подставляться под санкции. Что юлить, то туда, то сюда. Нет нужды... Ага», - объясняют Костину.

«Как можно требовать другие страны признать Крым российским, если наши толстосумы его не признают, да ещё и находят этому объяснения?» - не понимает пенсионер.

«Ну, хотя бы оправдываться начали, уже достижение, а то ведь делали вид, что их это вообще не касается», - находит положительное в ответе читатель.

«Сами присоединили, сами боятся. Вы уж либо крест снимите, либо трусы оденьте. Конечно «бессмысленно» - сразу все счета и имущество Костина на Западе будут конфискованы», - завершает дискуссию петербуржец.
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