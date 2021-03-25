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Отец Алисы Тепляковой рассказал о её первом учебном дне в МГУ

2-го сентября 9-летняя девочка приступила к занятиям в университете

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал РБК

Алиса Теплякова с отцом Евгением

2 сентября стало первым учебным днём для 9-летней Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ. Пока девочка учится онлайн в «зуме», как, впрочем, и остальные студенты психфака университета.

1 сентября Алиса Теплякова вместе с родителями и братьями и сёстрами присутствовала на Дне первокурсника в МГУ. Алиса познакомилась с однокурсниками, участвовала в конкурсах и весело провела День знаний. В этот день студенты не учились.

– Мы хотели бы, чтобы нам поскорее выдали учебники, и мы могли учиться в полноценном формате, – рассказал отец Алисы Евгений.

Евгений Тепляков окончил факультет психологии МГУ с красным дипломом и, вероятно, будет помогать дочери грызть гранит науки. На офлайн-занятиях, если отменят «удалёнку», Алису будут сопровождать родители.

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