2 сентября стало первым учебным днём для 9-летней Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ. Пока девочка учится онлайн в «зуме», как, впрочем, и остальные студенты психфака университета.

1 сентября Алиса Теплякова вместе с родителями и братьями и сёстрами присутствовала на Дне первокурсника в МГУ. Алиса познакомилась с однокурсниками, участвовала в конкурсах и весело провела День знаний. В этот день студенты не учились.

– Мы хотели бы, чтобы нам поскорее выдали учебники, и мы могли учиться в полноценном формате, – рассказал отец Алисы Евгений.

Евгений Тепляков окончил факультет психологии МГУ с красным дипломом и, вероятно, будет помогать дочери грызть гранит науки. На офлайн-занятиях, если отменят «удалёнку», Алису будут сопровождать родители.