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Минтруда: размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году превысит полмиллиона

Размер материнского капитала на первого ребенка составит 503 237 рублей, 665 009 рублей будут выплачивать за второго

Фото: Global Look Press

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году пройдет индексация размера материнского капитала, в итоге выплата на первого ребенка увеличится до 503 тысяч рублей, а на второго – до 665 тысяч, передает РИА Новости

Как рассказал глава министерства на Восточном экономическом форуме, индексация материнского капитала, которая состоится в следующем году, предусмотрена в проекте бюджета Пенсионного фонда России. 

«Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребёнка», – сказал Котяков. 

Как отмечается, с 1 января 2021 года размер маткапитала на первого ребенка составляет 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей – на второго. 

Котяков подчеркнул, что если семья ранее получала выплату на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля. 

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