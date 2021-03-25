Минтруда: размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году превысит полмиллиона

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году пройдет индексация размера материнского капитала, в итоге выплата на первого ребенка увеличится до 503 тысяч рублей, а на второго – до 665 тысяч, передает РИА Новости.

Как рассказал глава министерства на Восточном экономическом форуме, индексация материнского капитала, которая состоится в следующем году, предусмотрена в проекте бюджета Пенсионного фонда России.

«Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребёнка», – сказал Котяков.

Как отмечается, с 1 января 2021 года размер маткапитала на первого ребенка составляет 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей – на второго.

Котяков подчеркнул, что если семья ранее получала выплату на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.