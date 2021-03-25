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AliExpress развернется в Подмосковье, чтобы доставлять товары за сутки

В Московской области появится фулфилмент-центр AliExpress. Заказы будут собираться там, чтобы доставлять их за сутки

Фото: Global Look Press

Российское представительство международной компании AliExpress планирует открыть фулфилмент-центр в Московской области, чтобы ускорить доставку по региону и по стране в целом. Он разместится на территории складского комплекса «PLT Чехов» площадью 55 тысяч квадратных метров.

В конечном итоге появление такого склада позволит оперативно обрабатывать заказы, поступающие от локальных продавцов, и доставлять их потребителю уже через сутки после оформления заказа. Отсюда продукция будет перенаправляться по всей России, пишет «КоммерсантЪ».

«Развитие локального сегмента нашего бизнеса, то есть продажи товаров с доставкой из России,— приоритет на ближайшее время», — пояснил исполнительный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

Несмотря на развитие собственной логистики, компания пока не отказывается от взаимодействия со своими партнерами вроде «Почты России», «Связного», 5Post и других.

Отмечается, что в дальнейшем AliExpress собирается открыть фулфилмент-центры также в некоторых других городах-миллионниках: Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Рубрика: Общество

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