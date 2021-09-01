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В Севастополе школьники пытались обворовать часовню Архангела Михаила

Заместитель музея-часовни назвала произошедшее позором, но заявила, что обращаться в полицию сотрудники не станут

Фото: Скриншот с видео

В Севастополе на камеру наблюдений попал момент того, как двое школьников попытались похитить пожертвования из часовни Архангела Михаила, расположенной на территории историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Об этом сообщает издание ForPost.

Подростки зашли в храм и сделали вид, что ставят свечи. Потом они вышли, дождались, пока в помещении никого не останется, и вернулись в часовню за пожертвованиями. Позже они предприняли первые попытки достать пожертвования, которые оставляют посетители.

Но успеха добиться не удалось и подростки зашли в часовню второй раз – уже с более серьёзными намерениями. Убрав мешающие им свечи, они попытались вытряхнуть деньги, но снова потерпели неудачу. 

Как пишет «МК», заместитель музея Татьяна Уманская назвала произошедшее позором, но заявила, что обращаться в полицию сотрудники учреждения не станут.

«Мы считаем, что Севастополь должен знать, что у нас такое происходит, оставить это просто так мы не могли, но разыскивать их, объявлять какое-то следствие, мне кажется, это тоже неправильно», – подчеркнула она.

При этом полиция начала проверку по данному факту после публикации видео в Сети, сейчас устанавливаются личности мальчиков.

Рубрика: Общество

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