Сегодня, в 10:34

Соавтор нового учебника истории рассказал о протестах и роли Навального для России

"Школьник должен был понимать, что он не скотинка в стойле, а активный участник происходящих в стране процессов"

Фото: Global Look Press

С 1 сентября в российских школах начнется обучение по новому учебнику истории под редакцией Владимира Мединского, в связи с этим его соавтор доктор исторических наук Александр Шубин рассказал о роли протестных масс в истории России и о месте оппозиционера Алексея Навального в нем, передает Znak.com.

«Владимир Ростиславович Мединский никого давления на нас не оказывал. Свой учебник «Всемирная история» я переиздаю уже 20 лет и всякий раз это довольно сложный процесс. Поэтому о давлении знаю очень хорошо. Его оказывают выпускающие редакторы, но хочу подчеркнуть — оно носит не идеологический, а технический характер. Мы должны согласовываться со стандартом: сообщать обо всех событиях, обо всех дидактических позициях. Они там все безоценочные, но свои акценты мы ставить можем. Роль народных масс в августе 1991 года я как автор этого раздела оцениваю как чрезвычайно важную. Этого у меня никто ни до митингов Навального, ни после отнять не может», – заявил Шубин в ответ на вопрос о том, оказывалось ли какое-то то давление на автором «сверху». 

По его словам, роль Навального в истории России пока не настолько велика, чтобы о нем писать. Однако там рассказывается о событиях на Болотной. Как отмечается, автором этого раздела является публицист Армен Гаспарян, который критикуется по поводу его пропутинской позиции. 

«Редакторы, в данном случае, не дают никому воли. Любишь ты Владимира Путина или не любишь, только учебник – это не объяснение в любви. Мы должны давать конкретную картину. Поэтому Болотная дана, причем без негативных оценок. И тот поворот к осуждению гражданской активности, который сейчас идет по телевидению, в публицистике и у пропагандистов, в учебниках не заметен», – подчеркнул историк. 

«Мы должны воспитывать из наших читателей граждан — активных участников общественной жизни. Школьник должен был понимать, что он не скотинка в стойле, а активный участник происходящих в стране процессов», – добавил он. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 6 дней назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Политика 7 минут назад

Независимые СМИ предложили изменения в закон об "иноагентах", как советовал Песков

Общество 20 минут назад

После выборов – ужесточение коронавирусных ограничений?

Общество 36 минут назад

Аркадий Дубнов: Слова Лаврова – результат работы с Путиным

Политика 49 минут назад

"Весьма опасно": политолог оценил идею о создании "анти-России"

Общество 1 час назад

Профессор Афанасьева высмеяла "путинские" выплаты военным

Общество 2 часа назад

В Москве пересадки на наземном общественном транспорте станут бесплатными

Политика 2 часа назад

Главное к 1 сентября: ЕС привился, новые города завернули, аполитичный Facebook, турне Зеленского по США

Общество 3 часа назад

На образование ребенка в России в среднем необходимо около 1,8 млн рублей

Политика 4 часа назад

Посол Афганистана рассказал о подробностях бегства экс-президента Гани из страны

Общество 4 часа назад

Владивосток-миллионник: мечта, реальность, маразм или просто деньги?

Общество 4 часа назад

Эксперт "Гринпис": Идея о том, что лесные пожары тушить не надо, это шарлатанство

Происшествия 12 часов назад

Россиянин убил друга за отказ кукарекать после проигрыша в шашки

Политика 12 часов назад

"Невероятно успешная миссия": Байден о выводе американских войск из Афганистана

Общество 12 часов назад

Тишковец: В Москве 1 сентября выпадет до трети месячной нормы осадков

Происшествия 13 часов назад

Петербургский полицейский был ранен ножом в шею, спасая девочку от падения из окна

Политика 14 часов назад

В России ввели запрет на госзакупки зарубежной электроники

Общество 14 часов назад

Главные события за 31 августа: первый репер-президент, высокий риск смерти у переболевших ковидом, блогеры-наблюдатели, поврежденные самокаты и духовные скрепы

Общество 15 часов назад

Мария Шукшина: "вирус бескультурья" в России намного опаснее COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика