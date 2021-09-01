Соавтор нового учебника истории рассказал о протестах и роли Навального для России

С 1 сентября в российских школах начнется обучение по новому учебнику истории под редакцией Владимира Мединского, в связи с этим его соавтор доктор исторических наук Александр Шубин рассказал о роли протестных масс в истории России и о месте оппозиционера Алексея Навального в нем, передает Znak.com.

«Владимир Ростиславович Мединский никого давления на нас не оказывал. Свой учебник «Всемирная история» я переиздаю уже 20 лет и всякий раз это довольно сложный процесс. Поэтому о давлении знаю очень хорошо. Его оказывают выпускающие редакторы, но хочу подчеркнуть — оно носит не идеологический, а технический характер. Мы должны согласовываться со стандартом: сообщать обо всех событиях, обо всех дидактических позициях. Они там все безоценочные, но свои акценты мы ставить можем. Роль народных масс в августе 1991 года я как автор этого раздела оцениваю как чрезвычайно важную. Этого у меня никто ни до митингов Навального, ни после отнять не может», – заявил Шубин в ответ на вопрос о том, оказывалось ли какое-то то давление на автором «сверху».

По его словам, роль Навального в истории России пока не настолько велика, чтобы о нем писать. Однако там рассказывается о событиях на Болотной. Как отмечается, автором этого раздела является публицист Армен Гаспарян, который критикуется по поводу его пропутинской позиции.

«Редакторы, в данном случае, не дают никому воли. Любишь ты Владимира Путина или не любишь, только учебник – это не объяснение в любви. Мы должны давать конкретную картину. Поэтому Болотная дана, причем без негативных оценок. И тот поворот к осуждению гражданской активности, который сейчас идет по телевидению, в публицистике и у пропагандистов, в учебниках не заметен», – подчеркнул историк.

«Мы должны воспитывать из наших читателей граждан — активных участников общественной жизни. Школьник должен был понимать, что он не скотинка в стойле, а активный участник происходящих в стране процессов», – добавил он.