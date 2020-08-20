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На образование ребенка в России в среднем необходимо около 1,8 млн рублей

Самые высокие затраты на полное образование детей от школы до вузов оказались у москвичей – 2,1 млн рублей

Фото: Global Look Press

Российские семьи считают, что в среднем на полное образование ребенка необходимо потратить 1,78 млн рублей. Такое исследование провела компания «Сбербанк страхование жизни», передают «Известия».

Согласно результатам опроса, в котором родители оценивали траты на полный цикл образования, начиная с расходов на школу, в том числе репетиторов, заканчивая выпуском из вуза, самые высокие затраты оказались у москвичей – 2,1 млн рублей. Далее идут петербуржцы, они назвали сумму в 1,9 млн рублей. По 1,8 млн рублей назвали жители Воронежа и Рязани. При этом отмечается, что у самых экономных жителей Барнаула оценка оказалась выше миллиона рублей — 1,3 млн. 

Как отмечается, большинство (76%) участников опроса считают, что качественное образование – это залог жизненного успеха. Немного меньше (75%) полностью или в основном согласны с тем, что таким образом можно зарабатывать больше или намного больше. А 83% россиян выразили уверенность в том, что хорошее образование позволяет сделать карьеру быстрее. 

Исследование также показало, что на получение высшего образования необходимо копить, об этом заявили 48% жителей крупных городов. При этом за год количество таких людей увеличилась на 9%. Причем 43% россиян заявили, что задуматься о накоплениях на образование нужно с самого рождения ребенка, 39% считают, что нужно копить начиная со школы, а 18% респондентов – за несколько лет до поступления в вуз. 

Как заявил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов, тенденция копить на образование детей набирает популярность, так как стоимость обучения в вузах растет, а шансы поступить на бюджет уменьшаются.

«Понимание, что необходимо копить на образование детей, – прерогатива жителей крупных городов. Всё больше родителей осознают, что в связи с ростом стоимости обучения в вузах шансы детей поступить в вузы на бюджетные места уменьшаются. При этом потребность в высшем образовании остается. Поэтому родители начинают задумываться о необходимости копить на обучение детей, как на первый взнос по ипотеке или покупку автомобиля», – отметил он. 

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