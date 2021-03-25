Какими мемами делятся россияне 1 сентября

Первое сентября – особенный день в жизни детей и взрослых. Но для каждого из них этот праздник выглядит по-своему: некоторые дети с нетерпением ждут этого дня, другие боятся и воспринимают его как заключение в тюрьму на девять месяцев. Родители зачастую остаются рады дню, когда ребенка наконец можно отправить в школу и немного отдохнуть. Но иногда приходится переживать за него, помогать делать домашнюю работу, вместе с ним заново обучаясь школьным знаниям.

Мы прошлись по интернету и собрали подборку мемов, посвящённых этому дню, которые постили не только сами школьники, но и их родители.