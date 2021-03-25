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Игорь Скурлатов оценил планы Моргенштерна стать президентом России

Политик отметил, что в действительности музыканту стоило бы обратить внимание своей аудитории на источник проблем молодежи

Фото: instagram.com

В России назрел серьезный кризис, который носит системный характер и продолжает усугубляться. Все это в конечном счете может обернуться тем, что России, «как государственного образования, в будущем может и не стать». Таким мнением поделился российский политик, соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов.

Примечательно, что к такому выводу Скурлатов пришел, рассуждая о громком высказывании сыгравшего накануне пышную свадьбу рэп-исполнителя Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн. Последний, к слову, пообещал, что через 10 лет станет новым президентом страны, попутно отметив, что сегодня «молодежь ненавидит жизнь».

Разумеется, слова музыкант эксперт всерьез не воспринимает, более того, он откровенно иронизирует над почти юношеским максимализмом артиста, которому, вероятнее всего, вскружил голову невероятный успех последних лет.

При этом он добавляет, что в действительности музыканту стоило бы обратить внимание своей аудитории на источник проблем, поскольку люди, которые довели молодежь до негативного отношения к жизни, заслуживают осуждения.

«Моргенштерн заявил, что будет новым президентом через 10 лет. Ага. И Гордона возьми заместителем.

Однако я бы не разделал оптимизма юного рэпера. Ибо через 10 лет России как государственного образования вполне может и не быть. Кризис системный. Усугубляется.

Да и певцу надо понимать, что молодежь надо обращать к источнику Зла, но не к причинам его. Моргенштерн же, утверждая, что "молодежь ненавидит жизнь" лукавит и путает причину со следствием. Жизнь-то прекрасна сама по себе, как не крути языком. А вот те, кто довел людей до неприятия радостей жизни - заслуживают всяческого осуждения. И замены.

Вот о чем должен петь и вещать юноша. Тогда мы его будем использовать в общей борьбе за прекрасную Россию будущего. А так - одно балабольство, треп и чепуха», - пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.

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