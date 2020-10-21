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Андрей Афанасьев нашел странности в сюжете "России 24" про "мусульманский поселок" в Подмосковье

Российский журналист Андрей Афанасьев заметил, что даже в одном отдельно взятом репортаже телеканала "Россия 24" есть масса нестыковок и противоречий

Фото: aminovka.ru

Неделю тому назад авторы популярного Telegram-канала MASH опубликовали весьма резонансный материал, в котором рассказали о подмосковном поселении Аминовка. В публикации поселок называли исламским поселением с довольно жесткими внутренними требованиями, в том числе запретом на спиртное, отказом на употребление и выращивание свинины и даже собственным дресс-кодом.

Этот материал вызвал довольно большой общественный резонанс, после которого об Аминовке заговорили едва ли не как о джамаате – объединении мусульман с целью совместного изучения ислама и совершения религиозных обрядов. Более того, этой историей заинтересовались даже в Следственном комитете. Напряженность в обществе дошла до такой степени, что стало понятно: ее точно необходимо снижать, пока ситуация не дошла до серьезных последствий. И в дело тут же включились федеральные каналы, взявшие на себя роль проводников оправданий основательницы поселка Амины Шабановой, отмечавшей, что цели его создания кроются в обычном желании сторонников здорового образа жизни объединиться на отдельно взятой территории.

Эту попытку оценил российский журналист Андрей Афанасьев, сразу же заметивший, что даже в одном отдельно взятом репортаже телеканала «Россия 24» есть масса нестыковок и противоречий, которые выдают наигранность сюжета и желание скрыть истинные причины происходящего. В связи с этим журналист даже предложил провести проверку администрации муниципалитета, на территории которого и образуется поселок.

«На России-24 вышел сюжет по подмосковному джамаату Аминовка. Очень любопытно смотреть на то, как организаторы в одном и том же материале предлагают взаимоисключающие трактовки.

Амина Шабанова: нигде не написано о том, что мы хотим делать чисто мусульманское поселение. Нет такой цели. Повторюсь, есть цель объединиться с другими людьми, которые также придерживаются здорового образа жизни.

Ну, все понятно. ЗОЖ-ретрит, теперь понятно, куда на самом деле сбежали веганки из Вкусвилла, расходимся.

Но тут же Руслан Курбанов: У меня есть информация, что это (информационную кампанию - прим. А.А) сделали представители одной из западных религиозных общин, которые здесь в России пытаются обосноваться. Из ревности, что вот, мусульманам дают реализовать проект, а им не дают.

Господа, вы хоть обсуждайте какую-то общую линию на случай серьезного информационного шторма. На языке следственных органов это называется «путаются в показаниях». Значит там точно есть ниточка, за которую можно тянуть.

Хороший повод прошерстить местную администрацию, кстати», - пишет Афанасьев в своем авторском Telegram-канале.

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