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"А если надеть маску Собянина, с него деньги снимут?" В сети обсуждают введение системы Face Pay в метро

Россияне уверены, что эта система "очередной ошейник для тех, кто хочет, чтобы все было легко и быстро"

Фото: Агентство "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система Face Pay будет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября.

«Мы думали, что никто не будет записываться. Кому охота себя фотографировать, заводить в систему свои данные, привязывать банковский счет - это же с ума сойти. 15 тысяч за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы», - сообщил Собянин.

Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay началось в метро столицы с августа. Уточнялось, что при оплате Face Pay сохраняется бесплатная пересадка на МЦК и МЦД, а персональные данные никому не передаются. Проход по новой технологии осуществляется через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер.

В соцсетях радость Собянина не разделили и вновь прошлись по его инициативам.

«А потом штрафы за отсутствие масочек будут приходить автоматом», - уверен читатель.

«Служба безопасности сбербанка» уже потирает руки в ожидании слития базы данных», - пишет россиянин.

«А если я маску Собянина надену, у него с карточки копейка снимется?», - интересуется москвич.

«Ну, забота о нас так и плещет, лишь бы нам было удобно, лишь бы мы не перенапряглись, лишь бы были здоровы... Ну достали уже своей заботой! Лучше зарплату и пенсии людям прибавьте ,а не ерундой занимайтесь», - призывает читатель.

«Ну да, данные не будут никому передаваться, но каждый хакер сможет вскрыть эти данные, особенно с банковскими счетами и документами. Молодца, Собянин!» - иронизирует еще один житель столицы.

«Скоро и в квартиру можно будет так проходить, наверно. И ключи не брать с собой», - радуется россиянин.

«Надеюсь, что теперь прекратится это метромародёрство, когда деньги на карте сгорают, если в отведённое время ты не ездил. Пусть уж лучше так. Хотя, с пятачком, или с жетонами гораздо лучше и честнее», - считает москвич.

«Очередной ошейник для тех, кто хочет, чтобы все было легко и быстро. Ещё один шаг в дивный мир электронного концлагеря», - считает пенсионер.
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