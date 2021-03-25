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Тишковец: В Москве 1 сентября выпадет до трети месячной нормы осадков

В ночь на 1 сентября небо затянут многоярусные слоистые облака и начнется мелкий дождь, который усилится к утру

Фото: Дмитрий Мальтера

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян об «атаке» циклона «Ове», который принесет в Центральную Россию, в частности в Москву, дожди и грозы, передает РИА Новости

«Календарная осень прямо с порога заявит о себе, предзнаменуя стремительную смену климатических сезонов. Дело в том, что с запада Центральную Россию атакует активный циклон по имени "Ове", маршрут которого точно проляжет через Москву. Далее атмосферный вихрь изменит траекторию и возьмет курс на северо-восток, обрушив ненастье на Верхневолжье и Вологодчину», – рассказал синоптик. 

По словам специалиста, в Москве в ночь с 31 августа на 1 сентября небо затянут многоярусные слоистые облака и начнется мелкий дождь. Температура воздуха при этом будет +15-17 градусов. 

Он отметил, что утро в столице ожидается хмурое, дождь усилится, а воздух немного прогреется до +18.

«После полудня температура не превысит плюс 18-20, поскольку станет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными "шапками" кучево-дождевых облаков, уходящими в стратосферу на высоту до 10-12 км. Такие клубящиеся облака, как правило, всегда "выстреливают" залповыми ливнями и артиллерийской канонадой прощальных гроз, на юго-востоке и востоке Подмосковья, а также в отдельных районах соседних Рязанской, Владимирской и Тульской областей – даже с вероятностью очагового града», – добавил Тишковец.

По прогнозу синоптика, в столице за весь день выпадет до 20-25 мм осадков, что чуть более трети месячной нормы. 

«К исходу дня знаний ветры развернутся на северо-западные румбы, открывая путь октябрьскому холоду. 2 сентября москвичи проснутся уже в условиях настоящей осени», – заключил он. 

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