Сегодня, в 19:13

Сергей Зверев: «В советское время я был гордостью всей страны»

Известный стилист вспомнил своё 1 сентября и пожалел, что сегодня нет патриотического воспитания

Сергей Зверев у знамени
Фото: Личный архив

Служить родине сейчас не круто – говорит Сергей Зверев

Кандидат в депутаты от партии «Зеленых» Сергей Зверев в интервью Sobesednik.ru вспомнил свое 1 сентября. Обожающий церемонии и всю эту торжественность бывший школьный знаменосец поддержал идею Путина ежедневного поднятия в школах триколора.

– Надо ли поднимать в школах флаг?

– Нас с детства учили любить и защищать свою родину. Вынос знамени, горн, барабаны, цветы – это придавало торжественность. Конечно, президент прав. С детства знать и понимать, что это моя родина, ее надо любить и защищать. Это надо вернуть! – говорит Сергей Зверев. – 1 сентября всегда был стрессом для первоклашек. У меня жизнь была до и после 1 сентября. Такая была гордость за страну, и мы первоклашки понимали, что с сегодняшнего дня мы ответственны за свою родину: надо хорошо учиться.

На следующий день мы уже вошли в новый мир: и вот я октябренок, а вот я пионер, вот я уже секретарь комсомольской организации, а вот я в армии зам комвзвода в Польше, отличник боевой и политической подготовки – всю жизнь сопровождало знамя. В советское время я был гордостью всей страны, всего мира! На вручении гран-при во всех странах мира в честь моих побед звучал гимн моей страны и поднимался ее флаг. Я живу с этим всю жизнь. Почему этого нет? – недоумевает Зверев.

О службе родине

– Служить родине сейчас не круто, сейчас круто от армии откосить. А потому что кого защищать – кучку олигархов, которые, извините за выражение, на…ют народ? Как сейчас воспитывать детей, когда у них нет почвы? Сейчас в школах Бурятии никакой торжественности нет. Я вот ездил по городам, говорил «дети, надо любить и защищать свою родину». Они на меня смотрят – я вообще, откуда – с Марса свалился? Они не понимают, что это. Сейчас просто не стало патриотического воспитания. Нет знаний – нет понятий о родине. А как любить и защищать свою родину, а как воспитывать детей? Это страшная катастрофа и потеря, – заключил Зверев.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 4 дня назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 6 дней назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Общество 50 минут назад

Мария Шукшина: "вирус бескультурья" в России намного опаснее COVID-19

Политика 53 минуты назад

"Третий звонок" для Колокольцева: глава МВД теряет генералов и позиции под давлением иных ведомств

Общество 1 час назад

Иван Стариков: Хлеб подорожает, и это ещё не самый худший прогноз

Общество 2 часа назад

Двойной патриотизм: Дмитрий Потапенко о волне ненависти к школе

Общество 2 часа назад

В администрации Тюмени рассказали о будущем пансионата, где была убита Настя Муравьёва

Общество 2 часа назад

Новые люди за "ФРОНТ.КАПРЕМОНТ": жители "сталинок" vs "Жилищник"

Общество 2 часа назад

Зоозащитники обвинили YouTube в зарабатывании миллинов долларов на садистском контенте

Происшествия 3 часа назад

В Москве арестовали гражданина Таджикистана, укусившего полицейского между ног

Здоровье и дом 3 часа назад

В Минздраве предупредили о высоком риске смерти в течение шести месяцев после COVID-19

Происшествия 4 часа назад

В Москве злоумышленники повредили более 800 самокатов измазав их солидолом

Политика 4 часа назад

Жириновскому прочат проблемы из-за попытки "предать" бывших однопартийцев

Общество 4 часа назад

Гороскоп на 1-7 сентября от австралийского астролога Аделаиды

Общество 5 часов назад

Кто кого колонизировал? Что не так с "кейсом стендап-комика Идрака Мирзализаде"

Политика 5 часов назад

ЦИК пытается снять Дмитрия Потапенко с выборов в депутаты Госдумы

Политика 6 часов назад

Экспансия Турции в зоны интересов РФ: чем может ответить Кремль

Общество 7 часов назад

Махлай пытается найти виноватых в собственных преступлениях

Политика 7 часов назад

Эксперт: Досрочная отставка Байдена всё ближе

Политика 7 часов назад

"Ъ": В Центре управления регионами хотят обеспечить блогерами-наблюдателями 60% избирательных участков

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика