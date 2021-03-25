Сергей Зверев: «В советское время я был гордостью всей страны»

Кандидат в депутаты от партии «Зеленых» Сергей Зверев в интервью Sobesednik.ru вспомнил свое 1 сентября. Обожающий церемонии и всю эту торжественность бывший школьный знаменосец поддержал идею Путина ежедневного поднятия в школах триколора.

– Надо ли поднимать в школах флаг?

– Нас с детства учили любить и защищать свою родину. Вынос знамени, горн, барабаны, цветы – это придавало торжественность. Конечно, президент прав. С детства знать и понимать, что это моя родина, ее надо любить и защищать. Это надо вернуть! – говорит Сергей Зверев. – 1 сентября всегда был стрессом для первоклашек. У меня жизнь была до и после 1 сентября. Такая была гордость за страну, и мы первоклашки понимали, что с сегодняшнего дня мы ответственны за свою родину: надо хорошо учиться.

На следующий день мы уже вошли в новый мир: и вот я октябренок, а вот я пионер, вот я уже секретарь комсомольской организации, а вот я в армии зам комвзвода в Польше, отличник боевой и политической подготовки – всю жизнь сопровождало знамя. В советское время я был гордостью всей страны, всего мира! На вручении гран-при во всех странах мира в честь моих побед звучал гимн моей страны и поднимался ее флаг. Я живу с этим всю жизнь. Почему этого нет? – недоумевает Зверев.

О службе родине

– Служить родине сейчас не круто, сейчас круто от армии откосить. А потому что кого защищать – кучку олигархов, которые, извините за выражение, на…ют народ? Как сейчас воспитывать детей, когда у них нет почвы? Сейчас в школах Бурятии никакой торжественности нет. Я вот ездил по городам, говорил «дети, надо любить и защищать свою родину». Они на меня смотрят – я вообще, откуда – с Марса свалился? Они не понимают, что это. Сейчас просто не стало патриотического воспитания. Нет знаний – нет понятий о родине. А как любить и защищать свою родину, а как воспитывать детей? Это страшная катастрофа и потеря, – заключил Зверев.