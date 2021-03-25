Сегодня, в 18:42

Новые люди за "ФРОНТ.КАПРЕМОНТ": жители "сталинок" vs "Жилищник"

Чиновники ведут с людьми, живущими в "сталинках" войну на уничтожение

Фото: Агентство «Москва»

Представитель партии «Новые люди», житель Академического района Москвы Юрий Дмитриев, объединяет собственников квартир, пострадавших от действий чиновников, в общественное движение «ФРОНТ.КАПРЕМОНТ».

Он отмечает, что, только объединив силы, заручившись помощью профессионалов, можно сформулировать законодательные инициативы, ликвидирующие «юридические ловушки», в которые попадают жители таких домов.

Юрий Дмитриев

История мытарств жителей старых районов Москвы тянется ещё с 2017 года, когда застройщик пошёл в атаку на целые кварталы сталинской застройки, пытаясь снести их наряду с «хрущёвками» по программе реновации. Тогда бои закончились «стоянием» на проспекте Сахарова, и часть домов удалось отстоять. Во время этого противостояния жители притесняемых домов познакомились, отладили взаимодействие и решили вместе решать вопрос защиты имущества.

Теперь сменились и тактика, и портрет «диверсантов». Жители «сталинок» находятся в длительной осаде. А осаждающие пришли из «Фонда капитального ремонта» (ФКР) и ГБУ «Жилищник». «Жилищник» вроде как обслуживает дома, а ФКР вроде как ремонтирует. По факту обслуживание больше напоминает действия мародёров. А устойчивые конструкции при ремонте заменяются на более слабые. В результате дом, который мог бы простоять ещё сто лет, постепенно разрушается.

– Вместо созидания и восстановления капитальный ремонт направлен на разрушение наших «сталинок». Им наносится невосполнимый ущерб. И выглядит это, как беспредел в 90-х, когда расселять по-честному было долго и дорого, – говорит представитель партии «Новые люди» Юрий Дмитриев.

Поэтому он считает, что пришло время снова объединиться и дать отпор на новом этапе «необъявленной войны». Тем более, что нарушения закона при проведении работ однотипны, носят массовый и системный характер. Это подлоги и фальсификации, исправления «задним числом» согласованных смет, проведение фиктивных собраний собственников и подделка их подписей. Все эти проблемы касаются всей застройки середины прошлого века в Москве.

– Один в поле не воин. Когда идёт противостояние москвичей с обслуживающими организациями, получается совершенно неравная борьба, в которой жители находятся в заранее проигрышном положении. Мы считаем, что люди важнее интересов «Жилищника» и ФКР, и будем привлекать внимание к этой проблеме на общегородском уровне, – описывает Юрий Дмитриев свои планы.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 4 дня назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 6 дней назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Общество 50 минут назад

Мария Шукшина: "вирус бескультурья" в России намного опаснее COVID-19

Политика 53 минуты назад

"Третий звонок" для Колокольцева: глава МВД теряет генералов и позиции под давлением иных ведомств

Общество 1 час назад

Иван Стариков: Хлеб подорожает, и это ещё не самый худший прогноз

Общество 1 час назад

Сергей Зверев: «В советское время я был гордостью всей страны»

Общество 2 часа назад

Двойной патриотизм: Дмитрий Потапенко о волне ненависти к школе

Общество 2 часа назад

В администрации Тюмени рассказали о будущем пансионата, где была убита Настя Муравьёва

Общество 2 часа назад

Зоозащитники обвинили YouTube в зарабатывании миллинов долларов на садистском контенте

Происшествия 3 часа назад

В Москве арестовали гражданина Таджикистана, укусившего полицейского между ног

Здоровье и дом 3 часа назад

В Минздраве предупредили о высоком риске смерти в течение шести месяцев после COVID-19

Происшествия 4 часа назад

В Москве злоумышленники повредили более 800 самокатов измазав их солидолом

Политика 4 часа назад

Жириновскому прочат проблемы из-за попытки "предать" бывших однопартийцев

Общество 4 часа назад

Гороскоп на 1-7 сентября от австралийского астролога Аделаиды

Общество 5 часов назад

Кто кого колонизировал? Что не так с "кейсом стендап-комика Идрака Мирзализаде"

Политика 5 часов назад

ЦИК пытается снять Дмитрия Потапенко с выборов в депутаты Госдумы

Политика 6 часов назад

Экспансия Турции в зоны интересов РФ: чем может ответить Кремль

Общество 7 часов назад

Махлай пытается найти виноватых в собственных преступлениях

Политика 7 часов назад

Эксперт: Досрочная отставка Байдена всё ближе

Политика 7 часов назад

"Ъ": В Центре управления регионами хотят обеспечить блогерами-наблюдателями 60% избирательных участков

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика