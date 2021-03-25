Новые люди за "ФРОНТ.КАПРЕМОНТ": жители "сталинок" vs "Жилищник"

История мытарств жителей старых районов Москвы тянется ещё с 2017 года, когда застройщик пошёл в атаку на целые кварталы сталинской застройки, пытаясь снести их наряду с «хрущёвками» по программе реновации. Тогда бои закончились «стоянием» на проспекте Сахарова, и часть домов удалось отстоять. Во время этого противостояния жители притесняемых домов познакомились, отладили взаимодействие и решили вместе решать вопрос защиты имущества.

Теперь сменились и тактика, и портрет «диверсантов». Жители «сталинок» находятся в длительной осаде. А осаждающие пришли из «Фонда капитального ремонта» (ФКР) и ГБУ «Жилищник». «Жилищник» вроде как обслуживает дома, а ФКР вроде как ремонтирует. По факту обслуживание больше напоминает действия мародёров. А устойчивые конструкции при ремонте заменяются на более слабые. В результате дом, который мог бы простоять ещё сто лет, постепенно разрушается.

– Вместо созидания и восстановления капитальный ремонт направлен на разрушение наших «сталинок». Им наносится невосполнимый ущерб. И выглядит это, как беспредел в 90-х, когда расселять по-честному было долго и дорого, – говорит представитель партии «Новые люди» Юрий Дмитриев.

Поэтому он считает, что пришло время снова объединиться и дать отпор на новом этапе «необъявленной войны». Тем более, что нарушения закона при проведении работ однотипны, носят массовый и системный характер. Это подлоги и фальсификации, исправления «задним числом» согласованных смет, проведение фиктивных собраний собственников и подделка их подписей. Все эти проблемы касаются всей застройки середины прошлого века в Москве.

– Один в поле не воин. Когда идёт противостояние москвичей с обслуживающими организациями, получается совершенно неравная борьба, в которой жители находятся в заранее проигрышном положении. Мы считаем, что люди важнее интересов «Жилищника» и ФКР, и будем привлекать внимание к этой проблеме на общегородском уровне, – описывает Юрий Дмитриев свои планы.