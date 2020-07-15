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Мария Шукшина: "вирус бескультурья" в России намного опаснее COVID-19

По ее словам, современные войны ведутся не пушками и ракетами, а в СМИ, науке, образовании, культуре и здравоохранении

Фото: Global Look Press

Актриса Мария Шукшина пожаловалась на «вирус бескультурья» в России и заявила, что его необходимо немедленно прекратить. Такое заявление она сделала во время вручения ей медали «За заслуги перед Отечеством», запись она опубликовала в своем Instagram.

По словам Шукшиной, отсутствие нравственности, совести, национальных героев и морали приводит к необратимым последствиям и к деградации нации.

– Благодарю за награду! Но чтобы с гордостью носить на груди медаль за заслуги перед Отечеством, надо об Отечестве и говорить правду. А правда в том, что у нас беда. И прежде всего, в сфере близкой мне - в культуре. И вирус бескультурья гораздо опаснее модного нынче коронавируса. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но невидимым глазу образом выкашивает он целые поколения. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна империя, ни одна цивилизация, – сказала актриса. 

Она считает, что сейчас людей стравливают друг с другом и «культура общения убивается на глазах».

– Невооруженным взглядом видно, что идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить, – заключила Шукшина.

Она добавила, что современные войны ведутся не пушками и ракетами, а в СМИ, науке, образовании, культуре, здравоохранении и т.д.

– В конечном итоге, все поубивают друг друга, а врага так никто знать и не будет, – подчеркнула Шукшина.

Мариия Шукшина – советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ.

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