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Кто кого колонизировал? Что не так с "кейсом стендап-комика Идрака Мирзализаде"

Журналист Сергей Мардан убежден в том, что россияне хорошо знают о существовании указанной проблемы, а потому не клюнут на показательное наказание Мирзализаде

Фото: youtube.com

Ситуация со стендап-комиком Идраком Мирзализаде, отпустившим оскорбительную шутку про русских во время одного из своих выступлений и получившим после этого сначала 10 суток ареста, а после еще и статус персоны, нахождение которой в России является нежелательным – не более чем предвыборное представление. Такое мнение озвучил российский журналист и публицист Сергей Мардан.

Нет, эксперт не называет произошедшее выдумкой и постановкой. По его мнению, шутка молодого комика, из-за которой он подвергся преследованию и показательно угодил властям в немилость, стала лишь удобным поводом для того, чтобы продемонстрировать россиянам готовность государства отстаивать их интересы и бороться с русофобией.

Однако эта борьба, убежден Мардан, будет полностью свернута уже после выборов в Госдуму. А россияне при этом вернутся к своей привычной жизни, где нет места для наказаний за их оскорбление, напротив, есть целый пласт граждан страны, которые представляют народы Средней Азии и Северного Кавказа, не упускающие возможности проявить эту самую русофобию при любом удобном случае. И с этой проблемой, подчеркивает журналист, МВД и власти ничего поделать не могут.

Более того, Мардан убежден в том, что россияне хорошо знают о существовании указанной проблемы, а потому не клюнут на показательное наказание Мирзализаде, поскольку она, добавляет он, является обычной предвыборной пустышкой.

«Нам конечно не нравится, когда чужаки злословят на нашу Родину, наш народ и наши святыни. Только невозможно избавиться от мерзкого чувства, что тему "борьбы с русофобией" свернут на следующий день после думских выборов и вернутся к обычной практике борьбы с великодержавным шовинизмом.

Второе соображение.

Кейс с Идраком - даже с бюрократической точки зрения уж больно комфортный. Редкая национальность - талыш (вы много слышали об инцидентах с талышами?). Негражданин - не просто чужак, а чужак в самой что ни на есть политкорректной форме, иностранец. Решение - технически простое и малобюджетное. Взял и депортировал. Все. Точка.

Попробуйте почитайте комментарии в ТикТоке или инстаграмме по какой-нибудь "проблемной" теме. Там у каждого второго комментатора на лбу 282 статья УК написана. Уровень русофобии, национального чванства и высокомерия у комментаторов с Северного Кавказа или Средней Азии такой, что невольно начинаешь задумываться - а кто кого колонизировал?

Товарищи из МВД, вы их куда собираетесь выслать? Они - граждане РФ. Тут придется много и нудно работать. Кого надо - наказывать, других - воспитывать. А самое главное - не оставлять миллионы граждан России вариться внутри герметичных этнических котлов, где они являются по сути заложниками феодальных кланов.

Про могущественные многонациональные диаспоры, которые десятилетиями живут, осознавая собственную отдельность от России и русских и исключительность, лишний раз и писать - лень. Наш народ он не жалостливый, он просто - умный. И на предвыборную пустышку не ведется», - пишет Мадран в своем авторском Telegram-канале.

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