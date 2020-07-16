Двойной патриотизм: Дмитрий Потапенко о волне ненависти к школе
По мнению предпринимателя в стране не будет уважения к основным символам государства
Недавно Путин поддержал, идею ежедневного поднятия государственного флага в каждой школе. Президент отметил, что в учебных заведениях многих стран такая практика широко распространена. Занятно, что идея поднятия флага в школах пошла практически одновременно с обсуждением о двойном гражданстве для госслужащих. Двойной патриотизм.
– Это даст волну ненависти к школе, педагогам и государственным символам, – категорично заявил Sobesednik.ru предприниматель Дмитрий Потапенко. – Патриотизм начинается с единства всех перед законом. И если, в новоизмененной Конституции закрепили, запрет на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством, а не прошло и года, президент подписал указ об обратном, то нет, не было и не будет уважения к основным символам государства. Ибо такой лицемерной практики, нет нигде, – заключил Потапенко.
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Рубрика: Общество