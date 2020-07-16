Двойной патриотизм: Дмитрий Потапенко о волне ненависти к школе

– Это даст волну ненависти к школе, педагогам и государственным символам, – категорично заявил Sobesednik.ru предприниматель Дмитрий Потапенко. – Патриотизм начинается с единства всех перед законом. И если, в новоизмененной Конституции закрепили, запрет на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством, а не прошло и года, президент подписал указ об обратном, то нет, не было и не будет уважения к основным символам государства. Ибо такой лицемерной практики, нет нигде, – заключил Потапенко.