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80% режиссеров ВГИКа – женщины, оплата метро лицом, Кабул без США: новости к 31 августа

За 20 лет присутствия в Афганистане погибли почти 2,5 тысячи американских военных

Фото: АГН "Москва"

США закончили вывод войск из Афганистана. С территории отбыла последняя группа военных дипломатов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение главы Центрального командования ВС США Фрэнка Макензи.

Аэропорт Кабула оставался последней точкой на территории страны, которая находилась под контролем американцев. Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), взявшее под контроль страну, заявило, что не потерпит иностранного присутствия с 31 августа. Вместе с тем талибы утверждают, что эвакуация гражданских лиц будет разрешена и в дальнейшем.

Пентагон тем временем отчитался, что за 20 лет присутствия армии США в Афганистане убит 2 461 американец и еще более 20 тысяч бойцов были ранены, пишет «Росбалт».

В Иркутской области транспортная прокуратура завела уголовное дело по факту незаконного сбыта лесоматериалов на территорию Китая. Объем контрабанды составил более 130 миллионов рублей.

Режиссер Алексей Учитель отмечает 31 августа 70-летие. В интервью ТАСС он отметил, что сейчас во ВГИК на факультет режиссуры поступают преимущественно девушки, парней не более 20%.

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов сообщил, что теперь на четырех линиях метрополитена доступна оплата с помощью системы распознавания лиц Face Pay. Фокус-группа для тестирования расширена до семи тысяч москвичей. Нововведение теперь доступно на Солнцевской и Калужско-Рижской линиях, а ранее его внедрили на Филевской и Арбатско-Покровской линиях.

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