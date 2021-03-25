В Новой Москве снизили стоимость общественного транспорта

Как отмечается, после расширения города новые территории входили в тарифную зону Б. При поездках внутри нее стоимость проезда такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при выезде из Троицкого административного округа на территорию других округов столицы за разовую поездку нужно было отдать 60 рублей (вместо 42 рублей). При этом стоимость проездного «ТАТ» на 30 дней составляла 2070 рублей (вместо 1240 рублей).

По словам Собянина, формально это имело смысл, так как речь шла о длинных автобусных маршрутах, которые забирают пассажиров из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и довозят до станций метро внутри МКАДа.

«Длинные маршруты работают не только в Новой Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд», – подчеркнул он.

Столичный градоначальник считает, что сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы, так как высокие тарифы снижают популярность общественного транспорта, а значит, на дороги выезжает больше лишних машин.

Теперь поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тысяч пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц, или до 10 000 рублей в год.