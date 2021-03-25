Сегодня, в 10:31

В Новой Москве снизили стоимость общественного транспорта

С 1 сентября стоимость проезда в общественном транспорте для жителей ТАО снизится на 30 процентов

Фото: Global Look Press

В Москве с 1 сентября 2021 года отменяется зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Теперь для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты. Об этом сообщил Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге

«Возможность проехать через весь город по одному билету, не думая о зонах и тарифах, является огромным преимуществом общественного транспорта Москвы по сравнению с другими мегаполисами мира. Сегодня мы устранили одно из немногих сохранившихся исключений из этого правила. Будем и дальше совершенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт становился еще удобнее и привлекательнее для москвичей», – заявил он. 

Фото: Московский транспорт

Как отмечается, после расширения города новые территории входили в тарифную зону Б. При поездках внутри нее стоимость проезда такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при выезде из Троицкого административного округа на территорию других округов столицы за разовую поездку нужно было отдать 60 рублей (вместо 42 рублей). При этом стоимость проездного «ТАТ» на 30 дней составляла 2070 рублей (вместо 1240 рублей).

По словам Собянина, формально это имело смысл, так как речь шла о длинных автобусных маршрутах, которые забирают пассажиров из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и довозят до станций метро внутри МКАДа.

«Длинные маршруты работают не только в Новой Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд», – подчеркнул он.

Столичный градоначальник считает, что сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы, так как высокие тарифы снижают популярность общественного транспорта, а значит, на дороги выезжает больше лишних машин.

Теперь поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тысяч пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц, или до 10 000 рублей в год.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 6 дней назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 3 дня назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 4 дня назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 5 дней назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Общество 2 минуты назад

Фирма Татьяны Навки требует от крымских компаний около 20 миллионов рублей

Общество 59 минут назад

МВД пожизненно изгоняет из России комика за неудачную шутку про русских

Общество 1 час назад

Право на ответ

Общество 1 час назад

Один из крупнейших уборщиков снега в Москве признан банкротом

Общество 1 час назад

Сайт Readovka заблокировали из-за статьи о депутате от ЕР. Издание продолжает работу

Общество 1 час назад

"Чудо, не иначе": россияне обсуждают спасение ребенка в Уфе

Общество 2 часа назад

В Роспотребе предупредили о появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила

Общество 2 часа назад

Развязка приближается: Дмитрий Гудков рассказал о последствиях репрессий в РФ

Общество 2 часа назад

В России выросло поколение, не воспринимающее ТВ. У него другие ценности и запросы

Общество 2 часа назад

На Сахалине возбудили уголовное дело из-за сноса памятника Гагарину

Политика 2 часа назад

Турция создает новую Османскую империю?

Политика 2 часа назад

СМИ: одна ракета попала по аэропорту в Кабуле. На эвакуации это не отразилось

Общество 3 часа назад

Опровержение материала от 19 ноября 2020 года

Общество 3 часа назад

Надпись "ФСБ – главный террорист" оценили на шесть лет колонии

Общество 4 часа назад

Эксперт объяснил, из-за чего россияне переплачивают за коммуналку

Общество 5 часов назад

Атака на "Тольяттиазот" бумерангом бьёт по всему российскому бизнесу

Политика 5 часов назад

Главное к 30 августа: За ЕР избили девушку, ракеты в Кабуле; в США летят гробы, беженцы и Зеленский

Здоровье и дом 5 часов назад

Гастроэнтеролог назвал продукты, которые не стоит употреблять перед вакцинацией и после нее

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика