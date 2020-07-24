Развязка приближается: Дмитрий Гудков рассказал о последствиях репрессий в РФ

Репрессии, устроенные властями в отношении политических и общественных организаций, независимых средств массовой информации, навешивая на них ярлыки иностранных агентов, экстремистов и нежелательных организаций в 2021 году стали слишком очевидными, считает российский политик Дмитрий Гудков. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом эксперт подчеркивает, что фактически сложившаяся ситуация, несмотря на весь негатив, дает определенные поводы для оптимизма, поскольку «страна не сможет долго находиться в таком состоянии». Все это, убежден Гудков, ведет Россию руками властей к определенной развязке. Впрочем, приводить какие-то конкретные уточнения относительно формата «развязки» и хотя бы приблизительных параметров ближайшего будущего российской общественной и политической системы Дмитрий Гудков не стал.

«За последние полгода ситуация в России очень сильно поменялась. Полгода назад посадили Навального, полгода назад начались массовые репрессии, причем не только против политиков, против активистов, начался разгром штабов все политических и околополитических организаций. Начали громить СМИ, использовать ярлык иностранных агентов против независимых журналистов, создавая сложности. Кто бы мог подумать полгода назад, что телеканал «Дождь»* признают иноагентом? Все очень сильно поменялось даже за последние полгода, мы так далеко зашли уже. Но я в этом вижу определенный оптимизм, потому что страна не может долго находиться в таком движении. Значит, развязка где-то приближается», – заявил он в эфире «Эха».

Стоит напомнить, что и сам Дмитрий Гудков летом этого года был вынужден покинуть Россию из-за открытого в его отношении уголовного дела о мошенничестве. На данный момент политик проживает на территории соседней Украины.

*Телеканал «Дождь» внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов