Отказываться от денег не стали. Путинские выплаты получили на 99,5% школьников

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выплаты по 10 тысяч рублей на сбор детей в школу, которые были осуществлены по требованию президента Владимира Путина, уже получили почти все, кто имел на них право. Всего было подано 15,3 миллиона заявлений на 20,3 миллиона детей — это 99,5% от всех школьников, которые имеют право на выплаты.

«Единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 млн детей на общую сумму 202,8 млрд рублей, — приводит её слова ТАСС. — При этом количество детей, на которых планируется осуществить единовременную денежную выплату, как мы и прогнозировали, до конца года должно составить 20,4 млн».

Как ранее писал Sobesednik.ru, заявление на выплату можно подать через сайт «Госуслуг». На неё имеют право родителей детей от 6 до 18 лет (6 лет должно исполниться до 1 сентября), а также семьи с детьми-инвалидами от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательной программе. Заявление можно подавать до конца октября.