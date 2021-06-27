Сегодня, в 10:31

По 10 тысяч на школьника начнут раздавать с 16 августа. Но понадобится заявление

Власти начнут раздавать по 10 тысяч на школьника с 16 августа. Для этого нужно сдать заявление в ПФР до конца октября

Фото: Global Look Press

Министр труда и социального развития Антон Котяков заявил, что правительство намерено начать разовые выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми, которые объявил президент Владимир Путин, уже с 16 августа. Чтобы получить обещанные деньги от государства, нужно предварительно написать специальное заявление в Пенсионный фонд.

Выплата не будет учитываться при рассчете других пособий. Она полагается семьям с детьми, где есть дети от 6 до 18 лет. Шесть лет должно исполниться до 1 сентября 2021 года. Кроме того, на 10 тысяч могут претендовать семьи с детьми от 18 до 23 лет, если у тех есть инвалидность и они продолжают обучаться по общеобразовательной программе.

Семьи должны получить по 10 тысяч рублей в расчете на каждого ребенка, подходящего по описанию. То есть, если в семье два школьника — это будет 20 тысяч, а если три — 30 тысяч и так далее.

Как отмечает Котяков, деньги будут перечислены по возможности оперативно и большинство заявителей получат их уже 16 августа, «чтобы семьи успели подготовить детей к школе» (цитата по ТАСС).

Для получения соцподдержки нужно подать специальное заявление в Пенсионный фонд. Это можно будет сделать уже с завтрашнего дня, с 15 июля. Крайний срок обращения за выплатой — конец октября. Предзаполненные заявления в частности можно получить на «Госуслугах».

Раздать по 10 тысяч рублей на каждого школьника в ходе послания Федеральному собранию в этом году поручил президент Владимир Путин. Выплата пока что носит разовый характер, повторяться каждый год она не будет. Многие комментаторы связывают это обещание главы государства с предстоящими выборами в Госдуму, которые запланированы на 19 сентября.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Персона
Общество 15 часов назад

Китай хочет дружить или имеет виды на восток России?

Расследование 5 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Политика 22 секунды назад

Телеканалы Грузии прервали эфир после избиений на ЛГБТ-акции. Они требуют отставки премьера

Общество 49 минут назад

В Москве начали делать татуировки с QR-кодами для прохода в рестораны и бары

Общество 1 час назад

Назван необходимый минимальный доход семьи, чтобы выжить в пандемию в России

Общество 1 час назад

Русской зиме конец. Через 30 лет России обещают потепление до европейских значений

Происшествия 08:58

На Урале завели дело после гибели двух работников детсада, чистивших канализацию

Предположительно, 33-летний завхоз и 63-летний разнорабочий отравились при очистке стоков, в детском саду идет проверка

Общество 2 часа назад

Главное к 14 июля: молитвы за Петра Мамонова, департизация, Союзное (не)государство

Общество 2 часа назад

В Роспотребнадзоре рассказали о стабилизации COVID-19 в июле и начале августа

Общество 3 часа назад

США запретили ввоз собак из России, Украины и Белоруссии из-за угрозы бешенства

Общество 3 часа назад

Гинцбург сообщил о начале вакцинации подростков от коронавируса до 20 сентября

Политика 4 часа назад

Бессонные ночи Марии Захаровой

Без рубрики 5 часов назад

Любовь, дружба, Лукашенко

Без рубрики 5 часов назад

Сегодня Московский зоопарк открывается для посетителей после очередного локдауна

Политика 11 часов назад

Путин предположил, что с его статьей об Украине сложно поспорить

Политика 14 часов назад

На Красной площади в Москве задержали мужчину в футболке "Свободу Навальному!"

Общество 15 часов назад

Китай хочет дружить или имеет виды на восток России?

Политика 15 часов назад

"Песков перегрелся на жаре": политолог напомнил представителю Кремля, кто президент России

Общество 15 часов назад

60-летний мужчина в Москве просто так убил 20-летнего парня

Политика 15 часов назад

Когда в ЕС одобрят российские вакцины? СМИ спрогнозировали сроки

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика