По 10 тысяч на школьника начнут раздавать с 16 августа. Но понадобится заявление

Министр труда и социального развития Антон Котяков заявил, что правительство намерено начать разовые выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми, которые объявил президент Владимир Путин, уже с 16 августа. Чтобы получить обещанные деньги от государства, нужно предварительно написать специальное заявление в Пенсионный фонд.

Выплата не будет учитываться при рассчете других пособий. Она полагается семьям с детьми, где есть дети от 6 до 18 лет. Шесть лет должно исполниться до 1 сентября 2021 года. Кроме того, на 10 тысяч могут претендовать семьи с детьми от 18 до 23 лет, если у тех есть инвалидность и они продолжают обучаться по общеобразовательной программе.

Семьи должны получить по 10 тысяч рублей в расчете на каждого ребенка, подходящего по описанию. То есть, если в семье два школьника — это будет 20 тысяч, а если три — 30 тысяч и так далее.

Как отмечает Котяков, деньги будут перечислены по возможности оперативно и большинство заявителей получат их уже 16 августа, «чтобы семьи успели подготовить детей к школе» (цитата по ТАСС).

Для получения соцподдержки нужно подать специальное заявление в Пенсионный фонд. Это можно будет сделать уже с завтрашнего дня, с 15 июля. Крайний срок обращения за выплатой — конец октября. Предзаполненные заявления в частности можно получить на «Госуслугах».

Раздать по 10 тысяч рублей на каждого школьника в ходе послания Федеральному собранию в этом году поручил президент Владимир Путин. Выплата пока что носит разовый характер, повторяться каждый год она не будет. Многие комментаторы связывают это обещание главы государства с предстоящими выборами в Госдуму, которые запланированы на 19 сентября.