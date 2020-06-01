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«Осеннее обострение. Через месяц пройдет»: учителя высмеяли в сети новый школьный ритуал с флагом

В качестве альтернативы один из комментаторов предложил поднимать флаг 1 сентября, а спускать на последнем звонке

Репетиция торжественного поднятия флага в одной из школ Рязани
Фото: ryazpressa.ru

Репетиция торжественного поднятия флага в одной из школ Рязани

Педагогическая общественность давно привыкла к тому, что если президент что-то скажет про школу, предложит какую-то идею, то чиновники всех уровней «берут под козырёк». На прошлой неделе президенту РФ Владимир Путину понравилась идея ежедневного поднятия государственного флага в российских школах.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов распорядился, что уже послезавтра во всех школах России будут распространять практику ежедневного поднятия государственного флага России. Чиновник просил подойти к этому без формализма, со слов Кравцова «сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага». И нет сомнений, что уже 1 сентября все школы страны эту разнарядку сверху выполнят.

Преподаватели уже высмеяли в сети новый школьный ритуал с флагом.

«Люди неработающие в школе полны идей».

«На здании моей школе, на стене, постоянно прикреплены три флага: государственный, областной и муниципалитета. Этого не достаточно?»

«Наверно больше нет проблем как каждое утро поднимать флаг в школе».

«Так, по-видимому, власть осуществляет воспитание любви к Родине».

«Патриотизм невозможно воспитать только поднятием флага. Да и сама идея абсурдна».

«Чтобы ежедневно поднимать флаг, его же нужно спускать каждый день? Опять должна быть процедура… Может быть, есть смысл поднимать флаг первого сентября, а спускать на последнем звонке?»

«Как в лагере, на линейке поднимали флаг, а вечером к отбою отпускали. А в школе кто будет это делать? Сторож?»

«А как это реализовать, если классы должны приходить в школу в разное время в связи с пандемией? А если дождь, снег, град, ураганный ветер? Все равно приходить на линейку и стоять д̶о̶ ̶о̶д̶у̶р̶е̶н̶и̶я̶ до своего времени входа в здание?»

«А температуру детям измерять надо будет до поднятия флага или после?»

«Скоро начнем скамейки красить в цвета триколора».

«Так это все уже было. 40 лет назад пионэры поднимали флаги. Где теперь та страна, патриотами которой были все? Историю надо учить, господа-товарищи. Родину надо беречь и понимать. Флаги здесь ничего не решат».

«В 1949 году, когда я пошёл в 1-й класс, вся школа перед началом занятий выстраивалась на линейку и хором пела гимн Советского Союза. А может быть, скоро школьники будут хором петь здравицу во славу власти?»

«Да, такая традиция действительно была и есть в лагерях. Это была форма поощрения. То, что предлагают сейчас, просто убивает идею и смысл. Ужасает то, что исходит это от руководителей».

«Уже вводили в школах обязательную перед уроками физзарядку после путинских предложений о сдаче ГТО и физическом воспитании. Даже количество уроков «физ-ры» увеличили! Всё сдохло через пару лет! Здесь будет то же самое только на уровне «патриотического» воспитания!»

«Воистину, заставь дурака богу молиться»...

«Лучше поднимайте зарплату учителям в наших школах. Не надо каждый день – лучше один раз в квартал, но ощутимо! Вот-вот этого будет польза и результат».

«Осеннее обострение. Через месяц пройдёт», – ставит диагноз новшеству один из педагогов.

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