Лера Кудрявцева: "У меня не было злого умысла, но оправдываться не хочу и не буду"
Кудрявцева и Андреасян объяснили, почему между ними разгорелся конфликт. Телеведущая и режиссер не намерены сдавать позиций, каждый настаивает на своей правоте.
Режиссер Сарик Андреасян жестко отреагировал на шутку телеведущей, сказанную со сцены музыкального фестиваля. Мужчина в своем обращении использовал такие оскорбления , как "тварь" и "грязный рот".
Подписчики в скандале между телеведущей и режиссером разделились на два лагеря. Одни считают, что оскорблять режиссера, да и любого человека, вот так со сцены неуместно, другие же не понимают, почему Андреасян позволил себе так агрессивно высказываться в сторону женщины.
Многие задаются вопросом, а не проще ли было попросту не заметить эту шутку, или же посмеяться над ней вместе с другими? Режиссер так не считает:
-Думаю, что я слишком долго не обращал внимание на те или иные оскорбления в свой адрес. Возможно это была последняя капля, -говорит режиссер. - В нашем обществе, когда человек молчит, ему ещё сильнее садятся на шею. Мне терпеть и улыбаться надоело.
-И все- таки, вы не жалеете о своей реакции? Многие осуждают вас за сказанное в адрес Леры.
-Я задал Лере вопрос, а не выдал утверждение. Очень важно правильно читать написанное. Я Леру не оскорблял ,в отличии от неё!
Лера Кудрявцева ранее объясняла, что сценарии, а также шутки, пишет не она, но учитывая происходящее, приносить извинения телеведущая явно не планирует. Как нам объяснили коллеги Кудрявцевой, она вряд ли так пошутила намеренно.
-У меня никогда нет злого умысла, - подтверждает телеведущая. - Про этого режиссера шутят все, и везде, и вместе с ним!!! Именно поэтому, возможно, сценаристы это и написали. Оправдываться не хочу и не буду, но после того, что он три дня писал оскорбительные посты, и явно вызывал этим мой ответ, я написала факты, спокойно и без эмоций. Ему нужно было писать это мужчинам, которые начали эти шутки задолго до, но, видимо, он посчитал, что на женщину- ведущую накинуться гораздо безопаснее, перейдя при этом на личные оскорбления, упомянув мою мать , слово "тварь" , оскорбляя меня лично! Про воспитание ему явно не нужно было упоминать, судя по всему, именно его у него нет! Так как он унизил и оскорбил весь шоу- бизнес, я встала на защиту и себя, и всех артистов. И не нужно относиться к себе слишком серьезно, у нас у всех много проектов , но нравятся людям не все.
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Рубрика: Общество