Лера Кудрявцева: "У меня не было злого умысла, но оправдываться не хочу и не буду"

Режиссер Сарик Андреасян жестко отреагировал на шутку телеведущей, сказанную со сцены музыкального фестиваля. Мужчина в своем обращении использовал такие оскорбления , как "тварь" и "грязный рот".

Подписчики в скандале между телеведущей и режиссером разделились на два лагеря. Одни считают, что оскорблять режиссера, да и любого человека, вот так со сцены неуместно, другие же не понимают, почему Андреасян позволил себе так агрессивно высказываться в сторону женщины.

Многие задаются вопросом, а не проще ли было попросту не заметить эту шутку, или же посмеяться над ней вместе с другими? Режиссер так не считает:

-Думаю, что я слишком долго не обращал внимание на те или иные оскорбления в свой адрес. Возможно это была последняя капля, -говорит режиссер. - В нашем обществе, когда человек молчит, ему ещё сильнее садятся на шею. Мне терпеть и улыбаться надоело.

-И все- таки, вы не жалеете о своей реакции? Многие осуждают вас за сказанное в адрес Леры.

-Я задал Лере вопрос, а не выдал утверждение. Очень важно правильно читать написанное. Я Леру не оскорблял ,в отличии от неё!