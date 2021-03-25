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Эксперт объяснил, из-за чего россияне переплачивают за коммуналку

Чаще всего переплата происходит из-за неразумного потребления ресурсов, когда люди не экономят свет, воду и газ

Фото: Global Look Press

Основными причинами переплаты за жилищно-коммунальные услуги россиянами являются неумение экономить, технические поломки и низкая энергоэффективность домов. Об этом сообщил РИА Новости директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс.

Как рассказал Шепс, в основном переплата происходит из-за неразумного потребления ресурсов, когда россияне не экономят свет, воду и газ.

«Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах», – заявил он.

Он отметил, что на переплату также влияет и то, что в России большинство многоквартирных домов лишены возможности настраивать температуру в помещениях в холодное время года, чтобы регулировать необходимое потребление отопления, особенно это сказывается на показателях весной и осенью, когда отопление включено, а на улице тепло.

Кроме того, Шепс обратил внимания на то, что в некоторых квартирах не установлены счетчики, а значит счет за потребление энергии производится по нормативам, что приводит к переплате около 1,5 тысячи рублей в месяц. «В среднем затраты на покупку и установку счетчика можно окупить за 3-4 месяца», – заключил он. 

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