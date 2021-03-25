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"Чудо, не иначе": россияне обсуждают спасение ребенка в Уфе

Необычный инцидент, произошедший накануне в Башкирии, вызвал бурную реакцию в соцсетях

Фото: pixabay.com

Чудо в Уфе – пожалуй, именно так назовут в народе случай, произошедший недавно в столице Башкирии. Местному жителю удалось спасти жизнь 11-месячного младенца, выпавшего из окна жилого дома. Мужчина в буквальном смысле поймал летевшего навстречу гибели ребенка. Об этом рассказали в управлении гражданской защиты Уфы.

По информации ведомства, этот инцидент произошел вечером минувшего воскресенья возле одного из домов по улице Пекинской. Случайный прохожий в какой-то момент заметил, что из окна квартиры на первом этаже выпала трехлетняя девочка, а следом за ней в окно полез еще один ребенок. «Мужчине чудом удалось подхватить 11-месячного мальчика», – отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что после этого житель Уфы сразу же вызвал на место сотрудников экстренных служб и передал пострадавших детей медикам. Трехлетняя девочка была госпитализирована, а вот ее младшему брату медицинская помощь не потребовалась.

В ведомстве также подчеркивают, что мать детей в этот момент находилась дома. Сейчас сотрудники управления устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

Россияне довольно бурно отреагировали на сообщения об этом инциденте. Многие из них резонно отметили, что мужчина подарил маленькому ребенку шанс на вторую жизнь, фактически став его крестным. Другие и вовсе называют этот случай откровенным чудом и благодарят спасителя, оказавшегося в нужном месте в нужное время. Однако большинство комментариев обращают внимание на то, к чему может привести безответственность родителей, а потому требуют привлечения матери детей к ответственности.

«Спасибо этому человеку»;

«Чудо, не иначе»;

«Что за мамашки пошли? Мы детей никогда из виду не отпускали лет до 4х!»;

«Мужчина, вы ангел! Мать натерпелась страху, представляю. Она этому человеку теперь по гроб должна»;

«Мать уже сидит?» – возмущаются пользователи в социальных сетях.

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