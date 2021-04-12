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Атака на "Тольяттиазот" бумерангом бьёт по всему российскому бизнесу

Корпоративный конфликт между химическим комбинатом и его миноритарием "Уралхимом" вышел на новый уровень

Фото: Википедия

Тольяттиазот

Длящийся более 10 лет корпоративный конфликт между химическим комбинатом «Тольяттиазот» и его миноритарием – компанией «Уралхим» – вышел на новый уровень. В посвящённых ему материалах СМИ стали появляться обвинения в адрес зарубежных партнёров комбината. В конечном итоге развязанная против комбината кампания может негативно сказаться на деловой репутации всего отечественного бизнеса.

«Токсичные владельцы», «Новый собственник – последний шанс для "Тольяттиазота"» и тому подобные статьи все чаще публикуются некоторыми новостными изданиями. Кроме ставших уже привычными атак на бывших менеджеров химического комбината в них теперь фигурируют и иностранные компании, репутация которых на международном уровне достаточно высока и прежде не подвергалась сомнениям.

Так, например, одну из ведущих инжиниринговых компаний, Casale Project a.s, строившую на химкомбинате новый агрегат по производству карбамида, журналисты обвинили в отсутствии квалифицированных специалистов. А участник престижного списка S&P 400, американская KBR, Inc., якобы принимала участие в выводе средств предприятия «под видом контракта на аудит».

Попала в эту компанию и турецкая Tarsu – ей «расследователи» отвели главную роль в очередной изобретённой ими афере по утечке активов. Ещё один пример недобросовестности СМИ – информация о том, что британская компания Ernst & Young, входящая в четвёрку ведущих аудиторов мира, выводила средства «Тольяттиазота» за границу с помощью фрахта и услуг по эксплуатации судов.

Партнёрство «Тольяттиазота» со всеми этими компаниями говорит скорее о полной прозрачности заключаемых им сделок, высокой деловой репутации химического комбината и полном кризисе идей у заказчиков процитированных материалов. Кроме того, стоит учесть, что развязав в прессе подобную кампанию, рейдеры ради своих корыстных целей наносят ущерб репутации зарубежных фирм. Что, в свою очередь, может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности российского бизнеса и государства в целом.

По мнению наблюдателей, потенциальным заказчиком порочащих руководство «Тольяттиазота» публикаций может быть компания «Уралхим» российского олигарха Дмитрия Мазепина. В последние годы она инициировала ряд дел против комбината и добилась определённых успехов, проведя через суд в Тольятти требование 87 млрд рублей, якобы похищенных руководством химкомбината. В результате была обанкрочена компания ТОМЕТ, не имевшая непосредственно перед «Уралхимом» никаких обязательств, и принято несколько иных не совсем очевидных решений.

Между тем иностранные юрисдикции, в отличие от российского суда, последовательно подтверждают правоту «Тольяттиазота». В частности, высокий суд Ирландии заблокировал взыскание акций комбината «Уралхимом» по вынесенным в России приговорам. Да и с точки зрения финансовой чистоты «Тольяттиазот» выглядит явно лучше своего многолетнего оппонента. Так, комбинат успешно привлекал кредиты швейцарского Commerzbank AG и немецкого Landesbank Baden-Wuerttemberg, успешно пройдя принятый в таких случаях аудит. При этом «Уралхим» предпочитает кредитоваться в российских госбанках, где лоббистские возможности господина Мазепина, вполне вероятно, значат куда больше сухих цифр отчётности.

Кстати, с этой отчётностью у «Уралхима» на сегодняшний день сложилась очень тяжёлая ситуация. На начало текущего года задолженность компании составляла 493,9 миллиарда рублей. Что происходит в компании, можно понять, например, по состоянию входящего в неё «Уралкалия» – весной из-за стремительного роста задолженности он оказался перед угрозой дефолта. В августе «Сбербанк», выступающий одним из основных кредиторов «Уралхима», назначил аудиторскую проверку компаний Дмитрия Мазепина.

Эти события хорошо объясняют стремление олигарха побыстрее получить максимум с «Тольяттиазота». Но стоит ли ради этого бросать тень на репутацию солидных иностранных компаний и портить инвестиционный климат в государственных масштабах, большой вопрос.

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