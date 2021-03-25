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В Госдуме рассказали о ряде важных законов, которые вступают в силу с 1 сентября

Вячеслав Володин выделил два нововведения: закон о больничных по уходу за ребенком и закон о гаражной амнистии

Фото: Global Look Press

В сентябре вступает в силу закон о больничных по уходу за ребенком, закон о гаражной амнистии, появится Единый регулятор азартных игр и другие нововведения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отдельно он отметил два закона. Первый касается больничных на детей до семи лет включительно. Выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа.

«Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства - один из приоритетов работы Государственной Думы», – подчеркнул он. 

Второй – это закон о так называемой «гаражной амнистии». 

«Большое количество гаражей построено давно, некоторые - еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», – пишет Володин. 

В сентябре появится Единый регулятор азартных игр, который будет выявлять незаконных букмекеров, в том числе в интернете и направлять сведения о них силовикам. С введением регулятора организовывать азартные игры будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора. 

Нововведения также коснутся выплат по исполнительному производству – работодатели, которые платят зарплату должнику, будут обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные средства на депозитный счет службы судебных приставов.

Штрафы, зафиксированные дорожной камерой, с сентября можно будет обжаловать через Госуслуги. Несетевые аптеки смогут продавать лекарства на маркетплейсах. 

Финансовые организации должны будут предоставлять полную информацию о договоре, услугах и рисках для клиента. Появится электронный сертификат для инвалидов, который можно будет использовать для покупки технических средств реабилитации. Также будут закреплены новые правила по созданию лесных питомников и их эксплуатации. 

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