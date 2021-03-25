В Крыму разрешили прийти на 1 сентября без QR-кода

Непривитые родители смогут посетить школьные линейки в честь Дня знаний, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своих соцсетях, опровергнув тем самым предшествующее заявление администрации. Единственным требованием остается наличие защитной маски.

Ранее правительство Республики рассматривало возможность пускать родителей на 1 сентября только по QR-кодам о вакцинации от коронавируса. В среду глава министерства образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик даже выступила с заявлением, где это было объявлено. Также она обещала штрафовать руководство учебных заведений за несоблюдение социальной дистанции родителями.

«Принято решение об отмене требования предоставлять QR-код о вакцинации для родителей учащихся 1 и 11 классов при посещении школьной линейки 1 сентября», — пишет теперь губернатор Аксенов.

В каком формате мероприятие будут проводить в остальных классах, не сказано.