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Этот нетерпеливый миноритарий – "Уралхим"…

Зачем Дмитрию Мазепину нужен новый состав совета директоров на «Тольяттиазоте»? Новый виток многолетнего корпоративного конфликта обещает стать интригующим

Фото: Википедия

Тольяттиазот

Руководство химического комбината «Тольяттиазот» объявило о созыве внеочередного собрания акционеров для изменения состава совета директоров. Инициатором перестановок выступил миноритарий комбината – ОХК «Уралхим», которого на «Тольяттиазоте» давно уже называют рейдером.

Противостояние между «Тольяттиазотом» и «Уралхимом» – один из самых продолжительных корпоративных конфликтов в истории современной России. Его корни уходят в 2008-ой, когда собственник «Уралхима» Дмитрий Мазепин впервые вошёл в капитал тольяттинского химкомбината. С тех пор взаимоотношения двух юридических лиц могут служить наглядным пособием по «лихим 90-м». Помимо бесконечных арбитражных и даже уголовных дел, возбуждавшихся в отношении собственников, менеджеров и связанных с «Тольяттиазотом» лиц, обыски по которым проводились чаще всего в сопровождении ОМОНа, на заводе однажды даже инсценировали работу террористической ячейки. Тогда группу лиц, которых ряд СМИ обозначили как действующих в интересах контролирующего акционера «Уралхима» и «Уралкалия», взяли с поличным за попытку организовать на территории одного из помещений ТоАза выдуманный схрон со взрывчатыми веществами. Кроме этого, комбинат обвиняли в неисчислимых экологических бедствиях. Проводили фиктивные собрания акционеров, назначавшие фальшивые советы директоров… В общем, все как в типичных рейдерских захватах тех времён.

Летом этого года «Уралхиму» удалось, наконец, консолидировать 10% голосующих акций «Тольяттиазота» и получить прописанное в «Законе об акционерных обществах» право созыва уже настоящего внеочередного собрания акционеров. Этим правом миноритарий незамедлительно воспользовался, в июле направив требование в Совет директоров предприятия. Как следует из сообщения на сайте ТОАЗа, руководство «Тольяттиазота» требование удовлетворило, и назначило внеочередное собрание на 25 сентября.

Этого «Уралхиму», вероятно, показалось мало, и 16 августа он отправляет новое требование о проведении внеочередного собрания акционеров, которое Совет директоров также удовлетворил. Ещё одно собрание пройдёт 30 октября и будет, опять же, посвящено досрочному прекращению действующих и избранию новых членов совета директоров, как и то, что назначено на 25 сентября.

Странная логика поведения. Но, видимо, спохватившись, второе требование созыва собрания «Уралхим» через два дня, 18 августа отозвал.

Но тут же отправил снова просьбу о собрании.

Единственным результатом этой суеты вокруг химического комбината является дезорганизация работы его команды менеджеров и отвлечение их от решения производственных задач на удовлетворение амбиций господина Мазепина. Кроме того, происходящее отлично укладывается в классические сценарии рейдерского захвата, что лишний раз подтверждает правоту позиции руководства «Тольяттиазота», который именно так оценивает поведение «Уралхима».

Довольно странно в этой ситуации выглядит занятая регуляторами и надзорными ведомствами выжидающая позиция – ведь согласно закону, очевидные злоупотребления миноритария своим правом (вроде того поведения «Уралхима», которое сегодня имеет место в отношении «Тольяттиазота») должны пресекаться.

Впрочем, столь сдержанная реакция надзорных органов не новость – в ходе судебных процессов между ТОАЗом и «Уралхимом» не менее странное поведение продемонстрировала и отечественная Фемида. Так, осенью 2017-го Басманный суд столицы обязал одного из адвокатов ТОАЗа обязал читать по нескольку тысяч страниц уголовного дела в день. А следователь поставил ему в пример представителей «Уралхима», один из которых сумел изучить 451 том уголовного дела за 1 день! Они уверяли, что якобы один из пострадавших – некто Седыкин, к слову, организатор того самого фейкового собрания, о котором упоминалось, – успел ознакомиться с 451 томом материалов и 10 терабайтами электронных данных всего за сутки. Как потом выяснилось, привлечённые судом эксперты ошибались в своих оценках на миллиарды рублей (и сами эти ошибки признавали), а обвинительное заключение вообще оказалось составлено на компьютере истца – «Уралхима».

24 августа президент России Владимир Путин в конце концов освободил от должности зампредседателя Следственного комитета Ростислава Рассохова, лично ведшего так называемое «дело «Тольяттиазота». Рассохов продержался на своём посту чуть больше года. Так что появился шанс, что, возможно, теперь в отношении крупнейшего российского химкомбината будет проявлено немного больше объективности. А там, глядишь, и регуляторы наконец займутся непосредственными обязанностями, наведя должный порядок в сфере своей непосредственной компетенции.

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