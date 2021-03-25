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Женщина, обвиняемая в избиении стариков в пансионате, попыталась уехать в Украину

Ей грозит до двух лет тюрьмы по статье о побоях

Фото: Скриншот Google Maps

Правоохранители в Москве задержали на одном из вокзалов гражданку Украины. Ранее 54-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела об избиении клиентов пансионата для взрослых в подмосковном Реутове.

Сотрудница уже купила билеты, чтобы отбыть в родную страну, пишет «КП».

В Сети доступно видео, где женщина избивает постояльцев частного дома престарелых. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы по статье о побоях. Всего в деле два эпизода, но, возможно, инцидентов было больше. Для выяснения этого вопроса следователи опрашивают постояльцев заведения.

«Некоторые вещи меня раздражали. Старики меня не слушали, постоянно забывали даже самые элементарные вещи. Конечно, я не должна была никого бить. Не знаю, почему вышла из себя»

, – объясняется украинка.

Подозреваемой предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Еще одно дело готовятся завести в отношении директора пансионата – 36-летнего предпринимателя. Его могут наказать за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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