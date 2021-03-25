Требование Госуслуг не использовать "образы людей не славянской внешности" признали некорректным

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ признало некорректным формулировки в брендбуке «Госуслуг» и объявило о намерении создать новый. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время», – заявили в Минцифры.

Ранее один из пользователей Twitter обратил внимание, что в брендбуке «Госуслуг» содержится требование «избегать использования образов людей не славянской внешности» и то, что «герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации».