Сегодня, в 18:23

Россияне задаются вопросами о "странной стабильности по смертности от ковида" в стране

В последнее время в обществе все сильнее зреет вопрос о том, откуда берется такая подозрительная "стабильность" в показателях по смертности

Фото: Global Look Press

За прошедшие 24 часа в России было зафиксировано 19 630 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией что свидетельствует о росте показателя. Такие данные приводятся в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.

«В последние сутки в стране зарегистрировано 19 630 подтвержденных случаев заболевания в 85 разных субъектах Федерации, в том числе 1 446 случаев, которые протекают без симптомов и других клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что количество летальных случаев среди заболевших COVID-19 за отчетный период составило 820.

Вообще, можно говорить о том, что россияне давно привыкли к тревожным сводкам с полей общенациональной борьбы со смертельным вирусом, однако даже спустя более чем полтора года пандемии и спровоцированных ею испытаний, продолжают весьма эмоционально реагировать на происходящее. Более того, в последнее время в обществе все сильнее зреет вопрос о том, откуда берется такая подозрительная «стабильность» в показателях по смертности.

«Я всё так же, по-прежнему, не ношу намордник и перчатки. И по-прежнему не прививаюсь»;

«Каждый день данные от 770-820 чел! Такого просто быть не может!»;

«Вымирание населения рекордными темпами»;

«Специально пиарят это заболевание. Потом вообще оставят только его, а на лечение других болезней перестанут деньги выделять. Оптимизация заболеваний»;

«Год назад в 4 раза меньше было заражений и смертей, а теперь полгода вакцинируемся-вакцинируемся и что-то толку не очень»;

«Может быть, протоколы лечения пересмотреть?»;

«Странная стабильность по смертности поражает», - пишут комментаторы в социальных сетях.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 1 день назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 дня назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 1 неделю назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Общество 17 минут назад

11 медалей Паралимпиады, взрывы в аэропорту Кабула, в брендбук Госуслуг – "только славян": новости к вечеру 26 августа

Общество 39 минут назад

«Все эти завлекалочки – очередной подкуп избирателей»: депутат от КПРФ о старте программы «Миллион призов» для избирателей

Политика 1 час назад

"У нас наступил репрессивный период". Николай Сванидзе сомневается, что закон об иноагентах удастся смягчить

Политика 1 час назад

Льва Шлосберга снова сняли с выборов

Политика 2 часа назад

"Нас опять кинули": общество разгневал указ Путина о двойном гражданстве для чиновников

Общество 2 часа назад

Ритуальщик, выкупавший у полиции информацию о смертях на районе, пытался скрыться в Украине

Общество 3 часа назад

Женщина, обвиняемая в избиении стариков в пансионате, попыталась уехать в Украину

Политика 4 часа назад

Талибан* поместил экс-президента Афганистана и его соратника под домашний арест

Общество 5 часов назад

Внук Берии просит реабилитировать расстрелянного деда

Общество 6 часов назад

Требование Госуслуг не использовать "образы людей не славянской внешности" признали некорректным

Происшествия 7 часов назад

В Петербурге 31-летняя девушка скончалась во время пластической операции

Общество 7 часов назад

В России побит рекорд по суточной смертности от коронавируса

Общество 7 часов назад

"Нет веры вам уже": что россияне думают о новых рекомендациях Минздрава по вакцинации беременных

Общество 8 часов назад

"Москва – отдельное государство": россияне бурно отреагировали на новое решение Собянина

Политика 9 часов назад

В России спрогнозировали отказ от импорта товаров через "белорусский" коридор

Общество 9 часов назад

Предприниматели привившие 60% персонала смогут получить компенсации

Общество 9 часов назад

Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей в возрасте до 35 лет

Общество 11 часов назад

Главное к 26 августа: ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии, в Японии приостановили использование вакцины Moderna, в Британии предложили афганцам бежать из страны по земле

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика