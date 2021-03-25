Россияне задаются вопросами о "странной стабильности по смертности от ковида" в стране

За прошедшие 24 часа в России было зафиксировано 19 630 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией что свидетельствует о росте показателя. Такие данные приводятся в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.

«В последние сутки в стране зарегистрировано 19 630 подтвержденных случаев заболевания в 85 разных субъектах Федерации, в том числе 1 446 случаев, которые протекают без симптомов и других клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что количество летальных случаев среди заболевших COVID-19 за отчетный период составило 820.

Вообще, можно говорить о том, что россияне давно привыкли к тревожным сводкам с полей общенациональной борьбы со смертельным вирусом, однако даже спустя более чем полтора года пандемии и спровоцированных ею испытаний, продолжают весьма эмоционально реагировать на происходящее. Более того, в последнее время в обществе все сильнее зреет вопрос о том, откуда берется такая подозрительная «стабильность» в показателях по смертности.

«Я всё так же, по-прежнему, не ношу намордник и перчатки. И по-прежнему не прививаюсь»;

«Каждый день данные от 770-820 чел! Такого просто быть не может!»;

«Вымирание населения рекордными темпами»;

«Специально пиарят это заболевание. Потом вообще оставят только его, а на лечение других болезней перестанут деньги выделять. Оптимизация заболеваний»;

«Год назад в 4 раза меньше было заражений и смертей, а теперь полгода вакцинируемся-вакцинируемся и что-то толку не очень»;

«Может быть, протоколы лечения пересмотреть?»;

«Странная стабильность по смертности поражает», - пишут комментаторы в социальных сетях.