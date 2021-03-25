Ритуальщик, выкупавший у полиции информацию о смертях на районе, пытался скрыться в Украине

Сотрудники дежурных частей МВД в столичном Измайлово и Нагорном районе на протяжении некоторого времени сдавали за денежное вознаграждение ритуальному агентству данные по адресам, связанным со смертью. 20 августа предприниматель, организовавший эту схему, был задержан при попытке скрыться от следствия в Украине, пишет «РИА Новости».

Представители ритуального сервиса получали возможность непосредственно обратиться к родственникам умершего с предложением дорогостоящих услуг.

Против бизнесмена заведено уголовное разбирательство по статье о выдаче взятки.