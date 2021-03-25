"Когда не на что кушать, трудно накопить на похороны": в сети объяснили, почему россияне стали экономить на похоронных услугах

Любопытная информация появилась в сети. В ней сообщается, что россияне стали экономить на ритуальных услугах. Так, доходы ритуальных агентств в стране в первом полугодии 2021-го составили, по данным Росстата, 36,9 миллиарда рублей, показатель вырос на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, согласно данным Росстата, в январе - июне этого года умерли 1,1 миллиона человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как заявил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов, разница между динамикой доходов похоронных бюро и смертностью объясняется снижением средних расходов на погребение и экономией граждан на дополнительных ритуальных услугах. По его словам, значительное снижение выручки наблюдается в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил.

В ГБУ «Ритуал» сообщили, что изменений в среднем чеке по столице не было, а выручка в первом полугодии увеличилась пропорционально приросту числа скончавшихся в Москве - на 18%.

Как сообщили на прошлой неделе в Росстате, естественная убыль населения России за первые шесть месяцев текущего года составила 421,9 тысячи человек (против 265,5 тысячи за аналогичный период 2020 года). При этом за январь-июнь 2021 года в России на свет появилось 678,1 тысячи человек: это на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2020-го, когда рождаемость превысила 680,9 тысячи человек, приводит статистику издание «Коммерсант».

И надо сказать, что такая статистика людей в соцсетях совершенно не удивила. Скорее, даже подтвердила их мнения.

«Когда люди экономят на еде, вряд ли у них получится скопить денег на похороны.

И при жизни экономим, а теперь и на смерти приходится. Хотя, по большому счету, это большая «заслуга» властей, а не обнищавшего населения», - считает читатель.

«Вот это настоящий прорыв президента и его соратников - народ даже на последней чести для умершего стал экономить, на похоронах и поминках... Если и дальше будем так по- путински прорываться, то хоронить своих близких начнём в братских могилах или по месту жительства», - уверен россиянин.

«Да как не экономить-то? Дерево в гробах подорожало, железо в крестах, оградки - все в два раза взлетело, хлеб, крупы, борщевой набор для еды на поминках - на 50% взлетели... Тут не люди экономят - тут государство особую заботу проявило», - объясняет уралец.

«Считаю это позором России, где похоронные дельцы обдирают услугами своих бюро! У нас уже женитьба дешевле похорон, а это уже аморально!» - находит виновных москвич.

«В октябре прошлого года новая могила стоила 7500. В этом году стоимость новой могилы уже 20500. В три раза взлетела, меньше чем за год. И так все сопутствующее», - рассказывает свою историю девушка.

«Так цены в этом сегменте стали непотребные! Похоронить и могилу оформить стоит 400 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Совсем берега попутали. Скоро будут уже отвозить хоронить в глубинку, там все цены пока еще в 4-10 раз ниже», - рассуждает петербуржец.

«Ну а что, мусорную реформу запустили, людей тихонько доят. Значит уже пора деньги тратить на мусоросжигательные заводы двойного назначения. Ничего так метод для страны», - иронизирует читатель.

«Я бы предпочел в печь и по ветру. Зачем зря землю занимать своей тушкой, сыгравшей свою роль? Тело это просто аватар души в материальном мире, скафандр, зонд, радиоуправляемая модель, как хотите», - предпочитает кремацию после смерти сибиряк.

«Удивительно, стали экономить, а выручка обгоняет инфляцию. Вот это бизнес! Ещё один из тех, кто рад эпидемии», - в шоке россиянин.

«Сегодня умереть это очень дорогое удовольствие, дешевле и правильно скоро будет хоронить на своих приусадебных участках!», - считает житель Костромы.

«Кремация. Дёшево и практично. Так как бандиты на кладбищах дорого берут», - утверждает житель глубинки.