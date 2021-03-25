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"Нет веры вам уже": что россияне думают о новых рекомендациях Минздрава по вакцинации беременных

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением о том, что вакцинация при беременности спасает жизнь и матери, и ребенка

Фото: minzdrav.gov.ru

Оптимальный срок беременности для вакцинации от коронавирусной инфекции – после 22-й недели. Об этом рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина.

Она отметила, что коронавирус увеличивает риски материнской смертности и акушерских осложнений. Наиболее опасным он является для человека, страдающим ожирением, хроническими заболеваниями почек, печени и легких, сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом и онкологией.

Стоит отметить, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением о том, что вакцинация при беременности спасает жизнь и матери, и ребенка.

Противопоказания на применение «Спутника V» для беременных были сняты в России в июне этого года.

В социальных сетях граждане страны остались не особо довольным тем, что власть пытается добраться в вопросе вакцинации до абсолютно всех категорий жителей России. По их мнению, следующие на очереди – россияне подросткового возраста.

«Перед тем, как делать прививку, нужно обратиться в терапевту, как беременным, так и всем остальным»;

«Скоро, скоро, к сожалению, дойдет дело и до подростков»;

«Идите вы далеко и надолго»;

«Эта власть в вопросе вакцинации обязательно доберется до всех, и ничто их не остановит»;

«Как же вы надоели»;

«Нет веры вам уже», - пишут россияне в социальных сетях.

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