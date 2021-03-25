"Нет веры вам уже": что россияне думают о новых рекомендациях Минздрава по вакцинации беременных
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением о том, что вакцинация при беременности спасает жизнь и матери, и ребенка
Оптимальный срок беременности для вакцинации от коронавирусной инфекции – после 22-й недели. Об этом рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина.
Она отметила, что коронавирус увеличивает риски материнской смертности и акушерских осложнений. Наиболее опасным он является для человека, страдающим ожирением, хроническими заболеваниями почек, печени и легких, сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом и онкологией.
Стоит отметить, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением о том, что вакцинация при беременности спасает жизнь и матери, и ребенка.
Противопоказания на применение «Спутника V» для беременных были сняты в России в июне этого года.
В социальных сетях граждане страны остались не особо довольным тем, что власть пытается добраться в вопросе вакцинации до абсолютно всех категорий жителей России. По их мнению, следующие на очереди – россияне подросткового возраста.
«Перед тем, как делать прививку, нужно обратиться в терапевту, как беременным, так и всем остальным»;
«Скоро, скоро, к сожалению, дойдет дело и до подростков»;
«Идите вы далеко и надолго»;
«Эта власть в вопросе вакцинации обязательно доберется до всех, и ничто их не остановит»;
«Как же вы надоели»;
«Нет веры вам уже», - пишут россияне в социальных сетях.
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