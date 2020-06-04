"Москва – отдельное государство": россияне бурно отреагировали на новое решение Собянина

Столичный градоначальник Сергей Собянин распорядился распространить меры поддержки молодежи на жителей Москвы в возрасте от 30 до 35 лет. Как отмечают в аппарате столичного правительства, молодые люди этого возраста, в частности испытывающие сложности при поиске работы, могут рассчитывать на участие в программе временного трудоустройства выпускников вузов и учреждений профессионального образования.

Кроме всего прочего, теперь людям из этой возрастной группы доступно участие в специальных инициативах молодежной практики. Для этого потребуется лишь наличие профессионального образования и отсутствие опыта работы по полученной во время обучения специальности в течение года после завершения учебы.

Казалось бы, инициатива столичных властей в целом выглядит положительно, несмотря на некоторые оговорки, однако, согласно тенденциям последних двух лет, россияне довольно скептически относятся к любым подобным действиям властей, тем более, если они исходят от властей Москвы во главе с Сергеем Собяниным, а потому в социальных сетях по этому поводу появилось немало негативных комментариев.

Так, кто-то из граждан отмечает, что сделать что-либо положительное столичным властям приходится исключительно из-за приближения парламентских выборов. Другие задаются вопросом о том, как быть людям, не входящим в указанную категорию, а третьи удивляются изменениям норм в столице, переспрашивая у городской администрации, с каких пор Москва стала отдельным государством.

«А что с людьми от 35 и до пенсионного возраста? Как всегда, в пролёте? А это таки основные налогоплательщики»;

«Нужно ехать в Москву всем, государство будет называться Московское княжество и уровень жизни в нём будет выше, чем в Европе!»;

«У нас Москва - отдельное государство?»;

«Так можно до 70 продлить. И пенсии не нужны»;

«Москва уже как другая страна», - пишут граждане.